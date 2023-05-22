Орехи неизвестного происхождения и сомнительного качества следовали из Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район, Челябинская область) остановили ввоз 42 тонн грецких орехов неизвестного происхождения из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«По документам два большегруза следовали из Казахстана. В них найдено 42 тонны грецких орехов с признаками недействительного сертификата. Перевозчик нарушил порядок ввоза подкарантинной продукции», — уточнили в пресс-службе.

В отношении водителей составили два административных протокола сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Груз сомнительного качества вернули в Казахстан.

Два большегрузы пытались ввезти на территорию Челябинской области 42 тонны грецких орехов фото: пресс-служба Челябинской таможни