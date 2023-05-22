22 мая 2023

В Челябинскую область пытались завезти десятки тонн опасных орехов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Орехи неизвестного происхождения и сомнительного качества следовали из Казахстана Фото:

В пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район, Челябинская область) остановили ввоз 42 тонн грецких орехов неизвестного происхождения из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«По документам два большегруза следовали из Казахстана. В них найдено 42 тонны грецких орехов с признаками недействительного сертификата. Перевозчик нарушил порядок ввоза подкарантинной продукции», — уточнили в пресс-службе.

В отношении водителей составили два административных протокола сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Груз сомнительного качества вернули в Казахстан.

Два большегрузы пытались ввезти на территорию Челябинской области 42 тонны грецких орехов
Два большегрузы пытались ввезти на территорию Челябинской области 42 тонны грецких орехов
Сотрудники Челябинской таможни и Россельхознадзора остановили ввоз партии в Россию
Сотрудники Челябинской таможни и Россельхознадзора остановили ввоз партии в Россию

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В пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район, Челябинская область) остановили ввоз 42 тонн грецких орехов неизвестного происхождения из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «По документам два большегруза следовали из Казахстана. В них найдено 42 тонны грецких орехов с признаками недействительного сертификата. Перевозчик нарушил порядок ввоза подкарантинной продукции», — уточнили в пресс-службе. В отношении водителей составили два административных протокола сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Груз сомнительного качества вернули в Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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