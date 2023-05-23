23 мая 2023

В двух городах Челябинской области резко упали темпы строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, подъемный кран, недвижимость, этажи, жилье, стройка, новостройка
Аутсайдером стал Чебаркуль Фото:

В Златоусте и Чебаркуле (Челябинская область) резко сократились темпы строительства жилья. Аутсайдерами также стали несколько муниципальных районов. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Сокращение ввода жилья в сравнении с январем-апрелем 2022 года наблюдается в Златоусте (-43,6%) и Чебаркуле (-45,5%). Лидерами антирейтинга по вводу жилья также стали Еткульский муниципальный район (-53,4%), Варненский муниципальный район (-71,9%) и Троицкий муниципальный район (-73,4%)», — говорится в сообщении КСП.

Лидерами по динамике ввода жилья за отчетный период стали Кыштым (+68,4%) и Копейск (+32,0%). Стремительный рост жилья зафиксирован в Саткинском районе (+292,8%).

В КСП добавили, что в рейтинге качества городской среды Минстроя РФ по итогам 2022 года отмечены 30 городов Челябинской области. При этом Челябинск среди крупных городов России заметно улучшил свои позиции, поднявшись с 12 на 9 место.

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В Златоусте и Чебаркуле (Челябинская область) резко сократились темпы строительства жилья. Аутсайдерами также стали несколько муниципальных районов. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Сокращение ввода жилья в сравнении с январем-апрелем 2022 года наблюдается в Златоусте (-43,6%) и Чебаркуле (-45,5%). Лидерами антирейтинга по вводу жилья также стали Еткульский муниципальный район (-53,4%), Варненский муниципальный район (-71,9%) и Троицкий муниципальный район (-73,4%)», — говорится в сообщении КСП. Лидерами по динамике ввода жилья за отчетный период стали Кыштым (+68,4%) и Копейск (+32,0%). Стремительный рост жилья зафиксирован в Саткинском районе (+292,8%). В КСП добавили, что в рейтинге качества городской среды Минстроя РФ по итогам 2022 года отмечены 30 городов Челябинской области. При этом Челябинск среди крупных городов России заметно улучшил свои позиции, поднявшись с 12 на 9 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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