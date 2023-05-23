В двух городах Челябинской области резко упали темпы строительства жилья

Аутсайдером стал Чебаркуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте и Чебаркуле (Челябинская область) резко сократились темпы строительства жилья. Аутсайдерами также стали несколько муниципальных районов. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Сокращение ввода жилья в сравнении с январем-апрелем 2022 года наблюдается в Златоусте (-43,6%) и Чебаркуле (-45,5%). Лидерами антирейтинга по вводу жилья также стали Еткульский муниципальный район (-53,4%), Варненский муниципальный район (-71,9%) и Троицкий муниципальный район (-73,4%)», — говорится в сообщении КСП.

Лидерами по динамике ввода жилья за отчетный период стали Кыштым (+68,4%) и Копейск (+32,0%). Стремительный рост жилья зафиксирован в Саткинском районе (+292,8%).

В КСП добавили, что в рейтинге качества городской среды Минстроя РФ по итогам 2022 года отмечены 30 городов Челябинской области. При этом Челябинск среди крупных городов России заметно улучшил свои позиции, поднявшись с 12 на 9 место.