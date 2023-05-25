Пермячка засудила Росреестр за стресс и унижение достоинства

Суд постановил выплатить пермячке 15 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми отсудила у управления Росреестра по Пермскому краю компенсацию за унижение достоинства и постоянный стресс. Пермячке угрожали снести ее дом и лишить вложенных в него средств из-за якобы отсутствующего права на строительство, сообщается в решении на сайте Ленинского городского суда.

«Управление Росреестра пугало потерей вложенных средств на строительство, сносом „самовольной“ постройки. Истец испытывала чувство внутреннего психологического дискомфорта, которое привело к ухудшению внутреннего и внешнего комфорта жизни, а также повлияло на восприятие жизни», — говорится в решении.

Как рассказала истец, ранее она подала заявление в управление Росреестра на регистрацию прав на частный жилой дом, где ей было отказано. Через некоторое время в суде она смогла оспорить это право, а постановление Росреестра признали незаконным. Во время разбирательств пермячка не могла жить и зарегистрироваться в построенном доме, постоянно испытывала стресс, а ее честь и достоинство были унижены.

После получения прав на дом женщина пошла в суд, чтобы отсудить у чиновников компенсацию за моральный ущерб. Судья постановил выплатить ей 15 тысяч рублей, хотя пермячка запрашивала 60 тысяч рублей.