Белгородский губернатор опроверг информацию о заражении воды радиацией

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Губернатор Белгородской области опроверг информацию о заражении воды радиацией в Грайворонском районе (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заражении воды в Грайворонском районе, которое якобы произошло из-за повреждения украинскими диверсантами ядерного хранилища. Об этом глава региона сказал в прямом эфире в рамках программы «10 вопросов губернатору» на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В соцсетях начали появляться данные о заражении радиацией воды в Грайворонском районе. Обеспокоенные жители Белгородской области спросили губернатора, правда ли это. Глава региона успокоил граждан и отметил, что это очередной фейк. «По моим данным, это фейк, которым наши враги пытаются нас запугать. Насколько я понимаю, малая доза радиации не пахнет. А если большая доза, как в Чернобыле, то в воздухе пахнет озоном и появляется металлический привкус во рту. Но у нас такого нет, это фейк», — сказал Вячеслав Гладков.

Ранее URA.RU сообщало, что Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертв и пострадавших к текущему моменту зафиксировано не было.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заражении воды в Грайворонском районе, которое якобы произошло из-за повреждения украинскими диверсантами ядерного хранилища. Об этом глава региона сказал в прямом эфире в рамках программы «10 вопросов губернатору» на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». В соцсетях начали появляться данные о заражении радиацией воды в Грайворонском районе. Обеспокоенные жители Белгородской области спросили губернатора, правда ли это. Глава региона успокоил граждан и отметил, что это очередной фейк. «По моим данным, это фейк, которым наши враги пытаются нас запугать. Насколько я понимаю, малая доза радиации не пахнет. А если большая доза, как в Чернобыле, то в воздухе пахнет озоном и появляется металлический привкус во рту. Но у нас такого нет, это фейк», — сказал Вячеслав Гладков. Ранее URA.RU сообщало, что Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертв и пострадавших к текущему моменту зафиксировано не было. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».
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