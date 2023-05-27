В ХМАО ожидается похолодание до +2 градусов

28 мая 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Низкие температуры ожидаются ночью 29 и 30 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник ночью температура воздуха местами опустится до +2 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В понедельник 29 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью ожидается температура воздуха +12,+17, местами до +2,+7 градусов. Днем потеплеет до +25,+30, местами до +15,+20 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах прогнозируются грозы и кратковременные дожди», — передают синоптики на сайте управления. Во вторник 30 мая на территории округа ночью температура воздуха снова опустится до +13,+18 местами до +3,+8 градусов. Днем прогреется до +22,+27 местами до +15,+20 градусов. В отдельных районах синоптики обещают грозы и кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. В начале недели минимальная температура днем составит +19 градусов, а к концу нетели ожидается потепление до +30 градусов.

В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник ночью температура воздуха местами опустится до +2 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В понедельник 29 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью ожидается температура воздуха +12,+17, местами до +2,+7 градусов. Днем потеплеет до +25,+30, местами до +15,+20 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах прогнозируются грозы и кратковременные дожди», — передают синоптики на сайте управления. Во вторник 30 мая на территории округа ночью температура воздуха снова опустится до +13,+18 местами до +3,+8 градусов. Днем прогреется до +22,+27 местами до +15,+20 градусов. В отдельных районах синоптики обещают грозы и кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. В начале недели минимальная температура днем составит +19 градусов, а к концу нетели ожидается потепление до +30 градусов.