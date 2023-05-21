21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В ХМАО прогнозируют к концу недели жару и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лето, дождливая погода, дождь, дождь в городе
Температура в конце недели поднимется до 30 градусов Фото:

К концу недели в ХМАО ожидают жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха прогреется до +30 градусов.

«В ХМАО с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Вначале недели минимальная температура днем +19 градусов. Постепенно она начнет прогреваться, и к концу нетели ожидается потепление до +30 градусов», — указано на сайте.

К выходным, по данным портала, в округ вместе с жарой придут дожди. В Ханты-Мансийске обещают грозу. Всю неделю погода преимущественно облачная.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор в ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Он действует с 28 апреля. Югорчанам запретили жарить шашлык в праздники. А за разведение огня полагается штраф.

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К концу недели в ХМАО ожидают жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха прогреется до +30 градусов. «В ХМАО с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Вначале недели минимальная температура днем +19 градусов. Постепенно она начнет прогреваться, и к концу нетели ожидается потепление до +30 градусов», — указано на сайте. К выходным, по данным портала, в округ вместе с жарой придут дожди. В Ханты-Мансийске обещают грозу. Всю неделю погода преимущественно облачная. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор в ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Он действует с 28 апреля. Югорчанам запретили жарить шашлык в праздники. А за разведение огня полагается штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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