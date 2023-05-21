В ХМАО прогнозируют к концу недели жару и дожди

22 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Температура в конце недели поднимется до 30 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К концу недели в ХМАО ожидают жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха прогреется до +30 градусов. «В ХМАО с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Вначале недели минимальная температура днем +19 градусов. Постепенно она начнет прогреваться, и к концу нетели ожидается потепление до +30 градусов», — указано на сайте. К выходным, по данным портала, в округ вместе с жарой придут дожди. В Ханты-Мансийске обещают грозу. Всю неделю погода преимущественно облачная. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор в ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Он действует с 28 апреля. Югорчанам запретили жарить шашлык в праздники. А за разведение огня полагается штраф.

К концу недели в ХМАО ожидают жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха прогреется до +30 градусов. «В ХМАО с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Вначале недели минимальная температура днем +19 градусов. Постепенно она начнет прогреваться, и к концу нетели ожидается потепление до +30 градусов», — указано на сайте. К выходным, по данным портала, в округ вместе с жарой придут дожди. В Ханты-Мансийске обещают грозу. Всю неделю погода преимущественно облачная. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор в ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Он действует с 28 апреля. Югорчанам запретили жарить шашлык в праздники. А за разведение огня полагается штраф.