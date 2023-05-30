30 мая 2023

В Сургуте активизировалась банда похоронщиков-нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, лопата, яма, могила, кладбище
На нелегалов руководству кладбища поступило 10 жалоб Фото:

В Сургуте на городском кладбище активизировалась банда похоронщиков-нелегалов. Они навязывают жителям свои услуги по ремонту или уборке могил и пропадают, когда им переводят предоплату. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев.

«Уже были обращения в адрес нашего учреждения и лично ко мне, что неизвестные лица взяли предоплату за работу и исчезли. Работы были не выполнены. Речь шла о подсыпке могилы, чистка памятника и другие работы», — сообщил Фуриев.

Уже около десяти сургутян обратились в МКУ «Ритуал» и рассказали, что неизвестные навязывают им свои услуги. При этом отметил Фуриев, что уберечься от обмана можно, заключив договор с наемными работниками.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов. Людям они представлялись как работники кладбища. Брали деньги за работу и пропадали.

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В Сургуте на городском кладбище активизировалась банда похоронщиков-нелегалов. Они навязывают жителям свои услуги по ремонту или уборке могил и пропадают, когда им переводят предоплату. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев. «Уже были обращения в адрес нашего учреждения и лично ко мне, что неизвестные лица взяли предоплату за работу и исчезли. Работы были не выполнены. Речь шла о подсыпке могилы, чистка памятника и другие работы», — сообщил Фуриев. Уже около десяти сургутян обратились в МКУ «Ритуал» и рассказали, что неизвестные навязывают им свои услуги. При этом отметил Фуриев, что уберечься от обмана можно, заключив договор с наемными работниками. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов. Людям они представлялись как работники кладбища. Брали деньги за работу и пропадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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