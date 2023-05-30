В Сургуте активизировалась банда похоронщиков-нелегалов

31 мая 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

На нелегалов руководству кладбища поступило 10 жалоб Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте на городском кладбище активизировалась банда похоронщиков-нелегалов. Они навязывают жителям свои услуги по ремонту или уборке могил и пропадают, когда им переводят предоплату. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев. «Уже были обращения в адрес нашего учреждения и лично ко мне, что неизвестные лица взяли предоплату за работу и исчезли. Работы были не выполнены. Речь шла о подсыпке могилы, чистка памятника и другие работы», — сообщил Фуриев. Уже около десяти сургутян обратились в МКУ «Ритуал» и рассказали, что неизвестные навязывают им свои услуги. При этом отметил Фуриев, что уберечься от обмана можно, заключив договор с наемными работниками. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов. Людям они представлялись как работники кладбища. Брали деньги за работу и пропадали.

В Сургуте на городском кладбище активизировалась банда похоронщиков-нелегалов. Они навязывают жителям свои услуги по ремонту или уборке могил и пропадают, когда им переводят предоплату. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев. «Уже были обращения в адрес нашего учреждения и лично ко мне, что неизвестные лица взяли предоплату за работу и исчезли. Работы были не выполнены. Речь шла о подсыпке могилы, чистка памятника и другие работы», — сообщил Фуриев. Уже около десяти сургутян обратились в МКУ «Ритуал» и рассказали, что неизвестные навязывают им свои услуги. При этом отметил Фуриев, что уберечься от обмана можно, заключив договор с наемными работниками. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов. Людям они представлялись как работники кладбища. Брали деньги за работу и пропадали.