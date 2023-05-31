Сексолог раскрыла, что нужно есть для сохранения либидо до глубокой старости

Сексолог Миллер: морепродукты помогут сохранить половое влечение до старости

31 мая 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Здоровый сон и морепродукты хорошо сказываются на мужском здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Морепродукты помогут сохранить половое влечение мужчин и женщин даже в глубокой старости, как это происходит в случае с голливудским актером Альфредо (Аль) Пачино, который в свои 83 года ждет ребенка. Об этом заявила сексолог Александра Миллер. «Либидо, мужское здоровье можно поддерживать употреблением морепродуктов: мидий, ежей, моллюсков, всего, что водится в морях и океанах. Они способствуют высокому половому влечению», — рассказала Александра Миллер в интервью для NEWS.ru . По ее словам, такие продукты положительно окажут эффект не только на мужчин, но и на женщин. Специалист также предположила, что Пачино, который уже в четвертый раз станет отцом, мог употреблять морепродукты. Также на мужское здоровье положительно влияют отсутствие стресса и здоровый сон. Также Миллер отметила, что у многих мужчин активность сперматозоидов сохраняется чуть ли не до конца жизни. Аль Пачино известен по ролям в таких культовых фильмах, как «Крестный отец», «Адвокат дьявола», «Запах женщины» и другие. Недавно СМИ начали писать, что актер, в свои 83 года, ждет четвертого ребенка от 29-летней подруги кинопродюсера Нур Альфалы.

Морепродукты помогут сохранить половое влечение мужчин и женщин даже в глубокой старости, как это происходит в случае с голливудским актером Альфредо (Аль) Пачино, который в свои 83 года ждет ребенка. Об этом заявила сексолог Александра Миллер. «Либидо, мужское здоровье можно поддерживать употреблением морепродуктов: мидий, ежей, моллюсков, всего, что водится в морях и океанах. Они способствуют высокому половому влечению», — рассказала Александра Миллер в интервью для NEWS.ru. По ее словам, такие продукты положительно окажут эффект не только на мужчин, но и на женщин. Специалист также предположила, что Пачино, который уже в четвертый раз станет отцом, мог употреблять морепродукты. Также на мужское здоровье положительно влияют отсутствие стресса и здоровый сон. Также Миллер отметила, что у многих мужчин активность сперматозоидов сохраняется чуть ли не до конца жизни. Аль Пачино известен по ролям в таких культовых фильмах, как «Крестный отец», «Адвокат дьявола», «Запах женщины» и другие. Недавно СМИ начали писать, что актер, в свои 83 года, ждет четвертого ребенка от 29-летней подруги кинопродюсера Нур Альфалы.