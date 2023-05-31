В Челябинской области вырос спрос на новые китайские автомобили

Челябинские автомобилисты стали покупать новые машины из Китая в четыре раза чаще

01 июня 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали в четыре раза чаще приобретать новые авто из Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области спрос на новые китайские авто вырос на 322% или в четыре раза. Данные приведены за май в сравнении с тем же месяцем 2022 года. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», потребность в подержанных машинах из Китая увеличился на 40,2%. «В Челябинской области спрос на новые китайские авто вырос на 322,2%. Авто с пробегом стали спрашивать больше на 40,2%», — отметили на «Авито». По данным сервиса, средняя цена машины с пробегом из Китая в регионе составила 630 тысяч рублей, а нового автомобиля — 2,73 млн рублей. За год структура продаж претерпела радикальные изменения. Если в 2022 году доля новых китайских автомобилей на «Авито Авто» составляла со стороны предложения 11,2%, то теперь — 41,2%. Среди подержанных авто рост есть, но в целом цифры незначительны: было 2%, стало 3,1%. Тенденции отразились на психологии покупателей. Эксперты платформы заявили, что четверть автомобилистов еще в августе 2022 года были готовы лучше купить новую китайскую машину, чем подержанную европейскую. К настоящему моменту на рынке Челябинской области самой востребованной моделью новых авто из Китая стала Geely Coolray. На втором месте оказалась FAW Bestune T77. Третью строчку рейтинга занимает JAC J7. Из числа авто с пробегом первой по продажам стала Chery Tiggo (T11). За ней следуют LIFAN X60 и LIFAN Solano. При этом самым надежным китайским автомобилем аналитики назвали в мае Great Wall Hover H5. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области спрос на новые китайские авто вырос на 322% или в четыре раза. Данные приведены за май в сравнении с тем же месяцем 2022 года. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», потребность в подержанных машинах из Китая увеличился на 40,2%. «В Челябинской области спрос на новые китайские авто вырос на 322,2%. Авто с пробегом стали спрашивать больше на 40,2%», — отметили на «Авито». По данным сервиса, средняя цена машины с пробегом из Китая в регионе составила 630 тысяч рублей, а нового автомобиля — 2,73 млн рублей. За год структура продаж претерпела радикальные изменения. Если в 2022 году доля новых китайских автомобилей на «Авито Авто» составляла со стороны предложения 11,2%, то теперь — 41,2%. Среди подержанных авто рост есть, но в целом цифры незначительны: было 2%, стало 3,1%. Тенденции отразились на психологии покупателей. Эксперты платформы заявили, что четверть автомобилистов еще в августе 2022 года были готовы лучше купить новую китайскую машину, чем подержанную европейскую. К настоящему моменту на рынке Челябинской области самой востребованной моделью новых авто из Китая стала Geely Coolray. На втором месте оказалась FAW Bestune T77. Третью строчку рейтинга занимает JAC J7. Из числа авто с пробегом первой по продажам стала Chery Tiggo (T11). За ней следуют LIFAN X60 и LIFAN Solano. При этом самым надежным китайским автомобилем аналитики назвали в мае Great Wall Hover H5.