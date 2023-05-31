В Пермском крае стартуют выплаты из материнского капитала по новым правилам

01 июня 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Выплаты будут перечисляться автоматически, семьям не нужно подавать никаких заявлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае вводится единая дата выплат из материнского капитала. Выплаты будут перечисляться 5-го числа каждого месяца. Начиная с июня ее будут получать свыше двух тысяч семей. Информация представлена на сайте отделения социального фонда. «В июне вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. В июне будут перечислены средства за май, в июле — за июнь, и так далее. Переход к единому дню зачисления произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться», — предупреждает организация. Отделение соцфонда напоминает, что право на выплаты «имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе». В Пермском крае это менее 26 450 рублей.

В Пермском крае вводится единая дата выплат из материнского капитала. Выплаты будут перечисляться 5-го числа каждого месяца. Начиная с июня ее будут получать свыше двух тысяч семей. Информация представлена на сайте отделения социального фонда. «В июне вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. В июне будут перечислены средства за май, в июле — за июнь, и так далее. Переход к единому дню зачисления произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться», — предупреждает организация. Отделение соцфонда напоминает, что право на выплаты «имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе». В Пермском крае это менее 26 450 рублей.