В Пермском крае стартуют выплаты из материнского капитала по новым правилам

В Пермском крае вводится единая дата выплат из материнского капитала. Выплаты будут перечисляться 5-го числа каждого месяца. Начиная с июня ее будут получать свыше двух тысяч семей. Информация представлена на сайте отделения социального фонда.
«В июне вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. В июне будут перечислены средства за май, в июле — за июнь, и так далее. Переход к единому дню зачисления произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться», — предупреждает организация.
Отделение соцфонда напоминает, что право на выплаты «имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе». В Пермском крае это менее 26 450 рублей.
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