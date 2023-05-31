31 мая 2023

В Пермском крае стартуют выплаты из материнского капитала по новым правилам

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Выплаты будут перечисляться автоматически, семьям не нужно подавать никаких заявлений Фото:

В Пермском крае вводится единая дата выплат из материнского капитала. Выплаты будут перечисляться 5-го числа каждого месяца. Начиная с июня ее будут получать свыше двух тысяч семей. Информация представлена на сайте отделения социального фонда.

«В июне вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. В июне будут перечислены средства за май, в июле — за июнь, и так далее. Переход к единому дню зачисления произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться», — предупреждает организация.

Отделение соцфонда напоминает, что право на выплаты «имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе». В Пермском крае это менее 26 450 рублей.

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В Пермском крае вводится единая дата выплат из материнского капитала. Выплаты будут перечисляться 5-го числа каждого месяца. Начиная с июня ее будут получать свыше двух тысяч семей. Информация представлена на сайте отделения социального фонда. «В июне вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. В июне будут перечислены средства за май, в июле — за июнь, и так далее. Переход к единому дню зачисления произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться», — предупреждает организация. Отделение соцфонда напоминает, что право на выплаты «имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе». В Пермском крае это менее 26 450 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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