Что изменится для россиян с 1 июня

30 мая 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

С 1 июня в России для участников СВО и их семей появятся новые меры поддержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с начала июня начнут действовать новые меры поддержки участников спецоперации и их родных. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян с 1 июня. В России с 1 июня участники спецоперации на Украине из числа детей-сирот смогут получить жилплощадь от государства в срочном порядке. У семей военнослужащих появится возможность оставаться в служебном жилье по прежнему месту службы. «Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает деловая газета «Взгляд».

С начала июня в региональные бюджеты своевременно будут поступать налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). «Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства», — сообщил Володин.

С 1 июня начинают работать региональные отделения фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Ветераны СВО смогут обратиться за помощью по переобучению, трудоустройству и получению образования.

Семьи с детьми будут освобождены с 1 июня от НДФЛ при продаже земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек. Однако на полученные средства нужно приобрести в этом же году иную жилую недвижимость и не использовать ее в предпринимательской деятельности.

С начала июня изменится дата начислений средств из материнского капитала. На ребенка до трех лет будут отправлять выплату в единый день — 5 числа. За май деньги придут 5 июня, за июнь — 5 июля.

В России можно отказаться с 1 июня от биометрии в отделах МФЦ. В данный момент единая биометрическая система (ЕБС) позволяет идентифицировать физические лица при проходе на территории некоторых организаций, обработка биометрии вне ЕБС не разрешена.

С 1 июня у автомобилей, которые производятся в России, начнут действовать новые правила по экологическому стандарту не ниже Евро-2. Также инспекторы ГИБДД будут проверять легковые машины на «ЭРА ГЛОНАСС», устройство, которое отвечает за вызов экстренных служб. Владельцы авто могут самостоятельно его установить. За невыполнение требований автомобилистам придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Также с начала июня до 1 февраля 2024 года запрещен ввоз в Россию легковых автомобилей в упрощенном порядке из дружественных стран.

Вейпы и кальяны можно приобрести с 1 июня только в стационарных магазинах при условии закрытой выкладки. Теперь подростки не смогут приобрести безникотиновые устройства.

В России с начала июня начнут действовать новые меры поддержки участников спецоперации и их родных. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян с 1 июня.