Пермская прокуратура не нашла конфликта интересов у мэра Демкина на скандальной стройке

01 июня 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Алексея Демкина не проверяли на нарушение антикоррупционного законодательства Фото: Сергей Русанов © URA.RU В прокуратуру Пермского края не поступало обращений от реготделения Народного фронта (ОНФ) по поводу проверки мэра Перми Алексея Демкина на наличие конфликта интересов. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. Ранее источники агентства рассказывали, что активисты Народного фронта просили прокуратуру провести такую проверку по факту строительства дома, застройщиком которого является супруга мэра. «В прокуратуру обращение регионального отделения „Народный фронт ‚За Россию‘“ о возможной ситуации конфликта интересов в деятельности главы Перми Демкина А.Н., связанной со строительством жилого дома по адресу Пермь, ул. Героев Хасана, 87, не поступало», — говорится в ответе на запрос агентства за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции А.Г. Семеновых. Так же ответил на запрос прокурор Перми Егор Шмырин. В краевой прокуратуре уточнили, что обращение от ОНФ было, но лишь по факту строительства дома рядом со школой. Его рассматривала прокуратура Свердловского района. А «самостоятельных доводов о нарушении главой Перми законодательства о противодействии коррупции данное обращение и приложенные к нему документы не содержат». ООО «Специализированный застройщик „Дом учителя“» в конце 2022 года получил разрешение на строительства дома рядом со школой №94. В этом обществе 90% долей принадлежат супруге мэра Перми Елене Демкиной. Весной краевые власти отозвали разрешение. Застройщик обратился в суд. В ОНФ посчитали, что при строительстве нарушаются нормы противопожарной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прокуратуру Пермского края не поступало обращений от реготделения Народного фронта (ОНФ) по поводу проверки мэра Перми Алексея Демкина на наличие конфликта интересов. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. Ранее источники агентства рассказывали, что активисты Народного фронта просили прокуратуру провести такую проверку по факту строительства дома, застройщиком которого является супруга мэра. «В прокуратуру обращение регионального отделения „Народный фронт ‚За Россию‘“ о возможной ситуации конфликта интересов в деятельности главы Перми Демкина А.Н., связанной со строительством жилого дома по адресу Пермь, ул. Героев Хасана, 87, не поступало», — говорится в ответе на запрос агентства за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции А.Г. Семеновых. Так же ответил на запрос прокурор Перми Егор Шмырин. В краевой прокуратуре уточнили, что обращение от ОНФ было, но лишь по факту строительства дома рядом со школой. Его рассматривала прокуратура Свердловского района. А «самостоятельных доводов о нарушении главой Перми законодательства о противодействии коррупции данное обращение и приложенные к нему документы не содержат». ООО «Специализированный застройщик „Дом учителя“» в конце 2022 года получил разрешение на строительства дома рядом со школой №94. В этом обществе 90% долей принадлежат супруге мэра Перми Елене Демкиной. Весной краевые власти отозвали разрешение. Застройщик обратился в суд. В ОНФ посчитали, что при строительстве нарушаются нормы противопожарной безопасности.