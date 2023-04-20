Семейный бизнес мэра Перми судится с властями края из-за запрета на стройку около школы

Разрешение на строительство дома было отозвано 31 марта 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение дела по иску с требованием об отмене ограничений на строительство в Перми рядом со школой многоквартирного дома. Ответчиком выступает краевое минимущество, истцом — ООО «Специализированный застройщик «Дом учителя», совладелицей которого является супруга мэра Перми Алексея Демкина. Также эта компания управляется ООО «Уран», которое занимается строительством здания совместно с «ПЗСП», возглавляемым братом мэра Евгением Демкиным.

«ООО „СЗ ‚Дом учителя‘“ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к краевому минимущества о признании недействительным приказа „Об отмене разрешения на строительство жилого дома со встроенными помещениями“ по ул. Героев Хасана, 87. Суд определил — заявление принять, возбудить производство по делу», — сообщается в определении, опубликованном в картотеке суда.

Одновременно с заявлением истец также направил в суд ходатайство о приостановлении действия указа минимущества на время судебных разбирательств. Данное ходатайство суд отклонил, следующее заседание по делу назначено на 23 мая 2023 года.

В начале декабря 2022 года разрешение на строительство в Перми здания на улице Героев Хасана было выдано краевым минимуществом ООО «СЗ «Дом учителя», 90% долей которого принадлежат Елене Демкиной. Участок под стройку ранее был приобретен «ПЗСП» у частных лиц. Проект предполагает возведение жилого дома на 72 квартиры. Поблизости расположена школа №94. В конце марта 2023 года разрешение на стройку было отозвано из-за жалоб пермяков. Правительство Пермского края своим указом установило на земле, где строится дом, зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения школы. Застройщик, посчитав ограничение незаконным, оспаривает его в суде.