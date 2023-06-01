МО РФ: в атаке на Белгородскую область участвовало до 70 боевиков и пять танков

В атаке на Шебекино учавствовали танки
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В попытке атаковать Шебекино (Белгородскую область) участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Новость по теме
Попытка проникнуть в Шебекино произошла утром 1 июня. «В атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и „Камаз“», — указано в telegram-канале ведомства.
При обстреле ВСУ пострадали пять человек. Также под удар попали завод и автобус для эвакуации.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!