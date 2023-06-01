МО РФ: в атаке на Белгородскую область участвовало до 70 боевиков и пять танков

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В атаке на Шебекино учавствовали танки Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В попытке атаковать Шебекино (Белгородскую область) участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Что известно об обстрелах Шебекино

Попытка проникнуть в Шебекино произошла утром 1 июня. «В атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и „Камаз“», — указано в telegram-канале ведомства.

При обстреле ВСУ пострадали пять человек. Также под удар попали завод и автобус для эвакуации.

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В попытке атаковать Шебекино (Белгородскую область) участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Попытка проникнуть в Шебекино произошла утром 1 июня. «В атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и „Камаз“», — указано в telegram-канале ведомства. При обстреле ВСУ пострадали пять человек. Также под удар попали завод и автобус для эвакуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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