МО РФ: в атаке на Белгородскую область участвовало до 70 боевиков и пять танков 01 июня 2023 в 22:00 Размер текста - 17 + В атаке на Шебекино учавствовали танки Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В попытке атаковать Шебекино (Белгородскую область) участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Новость по теме Что известно об обстрелах Шебекино Попытка проникнуть в Шебекино произошла утром 1 июня. «В атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и „Камаз“», — указано в telegram-канале ведомства. При обстреле ВСУ пострадали пять человек. Также под удар попали завод и автобус для эвакуации. В попытке атаковать Шебекино (Белгородскую область) участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Попытка проникнуть в Шебекино произошла утром 1 июня. «В атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и „Камаз“», — указано в telegram-канале ведомства. При обстреле ВСУ пострадали пять человек. Также под удар попали завод и автобус для эвакуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям