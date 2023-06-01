Минобороны по часам расписало, как боевики пытались проникнуть в Шебекино

01 июня 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Украинские диверсанты трижды пытались проникнуть на территорию России Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Украинские диверсанты 1 июня в 03:57 пытались атаковать контрольно-пропускной пункт в Шебекино. Уже в 04:45 были усилены бронегруппой подразделения прикрытия госграницы от Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В 03:57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска „Шебекино“ на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска „Шебекино“», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале . Уточняется, что также 15 украинских террористов пытались проникнуть в РФ вдоль левого берега реки Сиверский Донец, однако атака была успешно отбита. В ведомстве уточнили, что 04:45 подразделения прикрытия госграницы от ЗВО были усилены бронегруппой. А в 04:57 по резервам противника было нанесено два удара посредством Военно-космических сил РФ. Позже, С 06:05 до 06:45 украинские диверсанты попытались еще раз прорваться на российскую территорию из районов Плетневки и Волчанска. Однако с 06:10 до 06:50 по ним был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, а также артиллерией ЗВО. Из-за больших потерь ВСУ отошли в направлении Жовтневое. Также с 07:00 до 09:50 по отступающим украинским бойцам нанесли девять ударов с помощью российской авиации, написали в министерстве. ВСУ участили атаки на Белгородскую область. Под удары постоянно попадает и Шебекино. Так, 29 мая стало известно о самом сильном обстреле города с начала спецоперации. Из-за атак из Шебекинского и Грайворонского округов начали временно вывозить детей, заявлял глава региона Вячеслав Гладков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские диверсанты 1 июня в 03:57 пытались атаковать контрольно-пропускной пункт в Шебекино. Уже в 04:45 были усилены бронегруппой подразделения прикрытия госграницы от Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В 03:57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска „Шебекино“ на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска „Шебекино“», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Уточняется, что также 15 украинских террористов пытались проникнуть в РФ вдоль левого берега реки Сиверский Донец, однако атака была успешно отбита. В ведомстве уточнили, что 04:45 подразделения прикрытия госграницы от ЗВО были усилены бронегруппой. А в 04:57 по резервам противника было нанесено два удара посредством Военно-космических сил РФ. Позже, С 06:05 до 06:45 украинские диверсанты попытались еще раз прорваться на российскую территорию из районов Плетневки и Волчанска. Однако с 06:10 до 06:50 по ним был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, а также артиллерией ЗВО. Из-за больших потерь ВСУ отошли в направлении Жовтневое. Также с 07:00 до 09:50 по отступающим украинским бойцам нанесли девять ударов с помощью российской авиации, написали в министерстве. ВСУ участили атаки на Белгородскую область. Под удары постоянно попадает и Шебекино. Так, 29 мая стало известно о самом сильном обстреле города с начала спецоперации. Из-за атак из Шебекинского и Грайворонского округов начали временно вывозить детей, заявлял глава региона Вячеслав Гладков.