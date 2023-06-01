Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области 02 июня 2023 в 04:46 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белрайоне Белгородской области введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», — сказал Гладков. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщал, что российские ПВО сработали над Белгородом вечером 1 июня, передает телеканал 360. В этот же день в Белгороде взорвалась ракет ВСУ. Взрыв произошел в районе одного из торговых центров, сообщили очевидцы. В Белрайоне Белгородской области введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», — сказал Гладков. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщал, что российские ПВО сработали над Белгородом вечером 1 июня, передает телеканал 360. В этот же день в Белгороде взорвалась ракет ВСУ. Взрыв произошел в районе одного из торговых центров, сообщили очевидцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям