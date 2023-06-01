Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области

Вячеслав Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белрайоне Белгородской области введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», —
Ранее Гладков сообщал, что российские ПВО сработали над Белгородом вечером 1 июня, передает телеканал 360. В этот же день в Белгороде взорвалась ракет ВСУ. Взрыв произошел в районе одного из торговых центров, сообщили очевидцы.
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