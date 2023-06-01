01 июня 2023

Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белрайоне Белгородской области введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», — сказал Гладков. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал, что российские ПВО сработали над Белгородом вечером 1 июня, передает телеканал 360. В этот же день в Белгороде взорвалась ракет ВСУ. Взрыв произошел в районе одного из торговых центров, сообщили очевидцы.

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В Белрайоне Белгородской области введено усиленное патрулирование в связи с обстрелами. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», — сказал Гладков. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщал, что российские ПВО сработали над Белгородом вечером 1 июня, передает телеканал 360. В этот же день в Белгороде взорвалась ракет ВСУ. Взрыв произошел в районе одного из торговых центров, сообщили очевидцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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