В Белгородской области в городе Шебекино ночью было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал Гладков в своем
Он отметил, что жители Шебекино задают много вопросов касательно проблем с эвакуацией. «Наша задача помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы этим занимаемся», — рассказал Гладков.
1 июня Белгородская область снова была обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во время одной из атак была применена ракета-убийца авиалайнеров, которую Польша передала Украине.
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