Губернатор Гладков рассказал о ночных обстрелах Шебекино

Губернатор Гладков: ВСУ продолжают обстрелы Шебекино

02 июня 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Ночью в Шебекино было относительно спокойно, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области в городе Шебекино ночью было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что жители Шебекино задают много вопросов касательно проблем с эвакуацией. «Наша задача помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы этим занимаемся», — рассказал Гладков. 1 июня Белгородская область снова была обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во время одной из атак была применена ракета-убийца авиалайнеров, которую Польша передала Украине.

В Белгородской области в городе Шебекино ночью было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что жители Шебекино задают много вопросов касательно проблем с эвакуацией. «Наша задача помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы этим занимаемся», — рассказал Гладков. 1 июня Белгородская область снова была обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во время одной из атак была применена ракета-убийца авиалайнеров, которую Польша передала Украине.