Губернатор Гладков рассказал о ночных обстрелах Шебекино

Губернатор Гладков: ВСУ продолжают обстрелы Шебекино
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Ночью в Шебекино было относительно спокойно, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области в городе Шебекино ночью было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что жители Шебекино задают много вопросов касательно проблем с эвакуацией. «Наша задача помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы этим занимаемся», — рассказал Гладков.

1 июня Белгородская область снова была обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во время одной из атак была применена ракета-убийца авиалайнеров, которую Польша передала Украине.

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В Белгородской области в городе Шебекино ночью было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что жители Шебекино задают много вопросов касательно проблем с эвакуацией. «Наша задача помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы этим занимаемся», — рассказал Гладков. 1 июня Белгородская область снова была обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во время одной из атак была применена ракета-убийца авиалайнеров, которую Польша передала Украине.
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