В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Гидрометеоцентр объявил об грядущем резком ухудшении погоды в Пермском крае. Синоптики предупреждают о ливнях с градом и грозах, а также сопутствующем усилении ветра.
«В процессе перехода южного циклона через горы днем 3 июня и в первой половине ночи 4 июня в Пермском крае выпадут сильные дожди. Также пройдут грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 метров в секунду и градом», — сообщается в telegram-канале гидрометеоцентра.
Синоптики добавляют, что на севере и востоке Пермского края погодные явления достигнут критерия «опасные». В этой части региона пройдут сильные дожди, может выпасть крупный град и ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.
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