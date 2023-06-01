01 июня 2023

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

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Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
Синоптики предупреждают о ливнях и сильных порывах ветра Фото:

Гидрометеоцентр объявил об грядущем резком ухудшении погоды в Пермском крае. Синоптики предупреждают о ливнях с градом и грозах, а также сопутствующем усилении ветра.

«В процессе перехода южного циклона через горы днем 3 июня и в первой половине ночи 4 июня в Пермском крае выпадут сильные дожди. Также пройдут грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 метров в секунду и градом», — сообщается в telegram-канале гидрометеоцентра.

Синоптики добавляют, что на севере и востоке Пермского края погодные явления достигнут критерия «опасные». В этой части региона пройдут сильные дожди, может выпасть крупный град и ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.

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Гидрометеоцентр объявил об грядущем резком ухудшении погоды в Пермском крае. Синоптики предупреждают о ливнях с градом и грозах, а также сопутствующем усилении ветра. «В процессе перехода южного циклона через горы днем 3 июня и в первой половине ночи 4 июня в Пермском крае выпадут сильные дожди. Также пройдут грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 метров в секунду и градом», — сообщается в telegram-канале гидрометеоцентра. Синоптики добавляют, что на севере и востоке Пермского края погодные явления достигнут критерия «опасные». В этой части региона пройдут сильные дожди, может выпасть крупный град и ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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