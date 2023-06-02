В США пообещали Украине «кровавую баню» в случае контрнаступления

WP: Украина окажется в ловушке из-за российских укреплений

Солдаты ВСУ могут попасть в ловушки во время наступления, заявил Марк Кансиан Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина столкнется с множеством препятствий во время контрнаступления, которые станут для нее «кровавой баней». Одними из таких будут укрепления, созданные российской стороной. Об этом заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

«Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит американская газета The Washington Post . Отмечается, что Россия создала специальные укрепления. Они нужны для того, чтобы отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в ловушке. После этого начнется работа артиллерии.

Бывший инженер армии США Стив Даннер заявил, что Украина не способна справиться с оборонными укреплениями России. «Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей», — заявил Стив Даннер.

В начале 2023 года украинская сторона заявила, что весной ВСУ пойдут в контрнаступление. 1 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился планами по наступлению на позиции России с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Был затронут вопрос атаки по территориям России, которые не входят в зону спецоперации.

Однако создание планов по наступлению может лишить Украину Славянска и Краматорска. Это связано с тем, что ВСУ не рассчитывают на строительство оборонительных сооружений. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, его слова приводит телеканал 360.