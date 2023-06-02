Украина столкнется с множеством препятствий во время контрнаступления, которые станут для нее «кровавой баней». Одними из таких будут укрепления, созданные российской стороной. Об этом заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.
«Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит американская газета The Washington Post. Отмечается, что Россия создала специальные укрепления. Они нужны для того, чтобы отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в ловушке. После этого начнется работа артиллерии.
Бывший инженер армии США Стив Даннер заявил, что Украина не способна справиться с оборонными укреплениями России. «Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей», — заявил Стив Даннер.
В начале 2023 года украинская сторона заявила, что весной ВСУ пойдут в контрнаступление. 1 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился планами по наступлению на позиции России с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Был затронут вопрос атаки по территориям России, которые не входят в зону спецоперации.
Однако создание планов по наступлению может лишить Украину Славянска и Краматорска. Это связано с тем, что ВСУ не рассчитывают на строительство оборонительных сооружений. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, его слова приводит телеканал 360.
Украина столкнется с множеством препятствий во время контрнаступления, которые станут для нее «кровавой баней». Одними из таких будут укрепления, созданные российской стороной. Об этом заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. «Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит американская газета The Washington Post. Отмечается, что Россия создала специальные укрепления. Они нужны для того, чтобы отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в ловушке. После этого начнется работа артиллерии. Бывший инженер армии США Стив Даннер заявил, что Украина не способна справиться с оборонными укреплениями России. «Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей», — заявил Стив Даннер. В начале 2023 года украинская сторона заявила, что весной ВСУ пойдут в контрнаступление. 1 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился планами по наступлению на позиции России с начальником Генштаба США, генералом Марком Милли. Был затронут вопрос атаки по территориям России, которые не входят в зону спецоперации. Однако создание планов по наступлению может лишить Украину Славянска и Краматорска. Это связано с тем, что ВСУ не рассчитывают на строительство оборонительных сооружений. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, его слова приводит телеканал 360.