01 июня 2023

Евгений Пригожин объяснил, почему не сможет приехать на 300-летие Перми

Евгений Пригожин пока не планирует приезжать в Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин прокомментировал возможную поездку в Пермь Фото:

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в ближайшее время не планирует посещать Пермь. В ответе на запрос URA.RU о графике визитов по городам России и предстоящем 300-летии Перми Пригожин отметил, что сейчас есть более важные задачи.

«Я, безусловно, посещу многие города, но даты сейчас называть не будем и к датам привязываться не будем. Идет серьезная работа на сегодняшний день в зоне СВО», — сообщил Пригожин.

Он пояснил, что несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» «выходит и уже фактически вышли из Бахмута», есть множество других задач. «Поэтому я прошу прощения, но мы это сделаем чуть позже», — резюмировал Пригожин. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель ЧВК посещал Екатеринбург и Тюмень.

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Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в ближайшее время не планирует посещать Пермь. В ответе на запрос URA.RU о графике визитов по городам России и предстоящем 300-летии Перми Пригожин отметил, что сейчас есть более важные задачи. «Я, безусловно, посещу многие города, но даты сейчас называть не будем и к датам привязываться не будем. Идет серьезная работа на сегодняшний день в зоне СВО», — сообщил Пригожин. Он пояснил, что несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» «выходит и уже фактически вышли из Бахмута», есть множество других задач. «Поэтому я прошу прощения, но мы это сделаем чуть позже», — резюмировал Пригожин. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель ЧВК посещал Екатеринбург и Тюмень.
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