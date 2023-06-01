Евгений Пригожин объяснил, почему не сможет приехать на 300-летие Перми

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в ближайшее время не планирует посещать Пермь. В ответе на запрос URA.RU о графике визитов по городам России и предстоящем 300-летии Перми Пригожин отметил, что сейчас есть более важные задачи.
«Я, безусловно, посещу многие города, но даты сейчас называть не будем и к датам привязываться не будем. Идет серьезная работа на сегодняшний день в зоне СВО», — сообщил Пригожин.
Он пояснил, что несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» «выходит и уже фактически вышли из Бахмута», есть множество других задач. «Поэтому я прошу прощения, но мы это сделаем чуть позже», — резюмировал Пригожин. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель ЧВК посещал Екатеринбург и Тюмень.
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