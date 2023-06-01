Пермский университет Вагнера сохранил позиции вуза-лидера по количеству иностранных студентов 02 июня 2023 в 20:49 Размер текста - 17 + Больше всего иностранных студентов прибыли для обучения в ПГМУ из Индии, Марокко и Египта (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера в 2022 году привлек сотни иностранных студентов для обучения в вузе. Отчетность представлена на сайте ПГМУ. «В настоящее время в университете обучается свыше 2000 иностранных граждан (около 40% от общего количества студентов)», — сказано в отчетности вуза. По этому показателю ПГМУ занимает первое месте среди вузов Пермского края (47% от общего числа иностранцев, обучающихся в университетах региона) и на втором месте среди медуниверситетов ПФО. Отмечается, что наиболее востребовано медицинское образование среди студентов из Индии, Египта и Марокко. В текущем году пермский медвуз привлек более 50 иностранных студентов из вузов Украины. Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера в 2022 году привлек сотни иностранных студентов для обучения в вузе. Отчетность представлена на сайте ПГМУ. «В настоящее время в университете обучается свыше 2000 иностранных граждан (около 40% от общего количества студентов)», — сказано в отчетности вуза. По этому показателю ПГМУ занимает первое месте среди вузов Пермского края (47% от общего числа иностранцев, обучающихся в университетах региона) и на втором месте среди медуниверситетов ПФО. Отмечается, что наиболее востребовано медицинское образование среди студентов из Индии, Египта и Марокко. В текущем году пермский медвуз привлек более 50 иностранных студентов из вузов Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям