01 июня 2023

Пермский университет Вагнера сохранил позиции вуза-лидера по количеству иностранных студентов

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День пограничника. Пермь, индусы, медики, студенты
Больше всего иностранных студентов прибыли для обучения в ПГМУ из Индии, Марокко и Египта (архивное фото) Фото:

Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера в 2022 году привлек сотни иностранных студентов для обучения в вузе. Отчетность представлена на сайте ПГМУ.

«В настоящее время в университете обучается свыше 2000 иностранных граждан (около 40% от общего количества студентов)», — сказано в отчетности вуза. По этому показателю ПГМУ занимает первое месте среди вузов Пермского края (47% от общего числа иностранцев, обучающихся в университетах региона) и на втором месте среди медуниверситетов ПФО.

Отмечается, что наиболее востребовано медицинское образование среди студентов из Индии, Египта и Марокко. В текущем году пермский медвуз привлек более 50 иностранных студентов из вузов Украины.

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Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера в 2022 году привлек сотни иностранных студентов для обучения в вузе. Отчетность представлена на сайте ПГМУ. «В настоящее время в университете обучается свыше 2000 иностранных граждан (около 40% от общего количества студентов)», — сказано в отчетности вуза. По этому показателю ПГМУ занимает первое месте среди вузов Пермского края (47% от общего числа иностранцев, обучающихся в университетах региона) и на втором месте среди медуниверситетов ПФО. Отмечается, что наиболее востребовано медицинское образование среди студентов из Индии, Египта и Марокко. В текущем году пермский медвуз привлек более 50 иностранных студентов из вузов Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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