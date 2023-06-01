Пермский университет Вагнера сохранил позиции вуза-лидера по количеству иностранных студентов

Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера в 2022 году привлек сотни иностранных студентов для обучения в вузе. Отчетность представлена на сайте ПГМУ.
«В настоящее время в университете обучается свыше 2000 иностранных граждан (около 40% от общего количества студентов)», — сказано в отчетности вуза. По этому показателю ПГМУ занимает первое месте среди вузов Пермского края (47% от общего числа иностранцев, обучающихся в университетах региона) и на втором месте среди медуниверситетов ПФО.
Отмечается, что наиболее востребовано медицинское образование среди студентов из Индии, Египта и Марокко. В текущем году пермский медвуз привлек более 50 иностранных студентов из вузов Украины.
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