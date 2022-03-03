03 марта 2022

В Перми ждут российских студентов, отчисленных из вузов Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь, пермский государственный университет
Пермские вузы поддерживают спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совет ректоров пермских вузов заявил, что готов принять студентов из РФ, отчисленных из зарубежных вузов. Обращение размещено на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Считаем неприемлемым отчисление российских студентов из зарубежных университетов. Это нарушение их гражданских и академических прав. Вузы Прикамья готовы принять таких студентов для продолжения обучения», — говорится в обращении. В Перми сегодня «в дружелюбной, комфортной и безопасной среде» учатся 3,5 тысячи иностранных студентов. И такая атмосфера «будет и впредь».

Ректоры объявили, что поддерживают действия президента «в стремлении защитить национальные интересы и безопасность граждан». И призвали преподавателей и студентов тоже выступить с поддержкой. «В это трудное, но знаковое время мы обязаны проявить выдержку и спокойствие, патриотизм и приверженность гуманистическим идеалам, дать возможность студенческой молодежи стать настоящими профессионалами, внести свой вклад в развитие Пермского края и России», — отметили ректоры.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что обучающиеся за рубежом школьники и студенты из России столкнулись с травлей со стороны европейцев из-за спецоперации на Украине. Тюменский государственный университет объявил, что готов принять на обучение студентов из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР). А УрФУ намерен повысить им стипендии.

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Совет ректоров пермских вузов заявил, что готов принять студентов из РФ, отчисленных из зарубежных вузов. Обращение размещено на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. «Считаем неприемлемым отчисление российских студентов из зарубежных университетов. Это нарушение их гражданских и академических прав. Вузы Прикамья готовы принять таких студентов для продолжения обучения», — говорится в обращении. В Перми сегодня «в дружелюбной, комфортной и безопасной среде» учатся 3,5 тысячи иностранных студентов. И такая атмосфера «будет и впредь». Ректоры объявили, что поддерживают действия президента «в стремлении защитить национальные интересы и безопасность граждан». И призвали преподавателей и студентов тоже выступить с поддержкой. «В это трудное, но знаковое время мы обязаны проявить выдержку и спокойствие, патриотизм и приверженность гуманистическим идеалам, дать возможность студенческой молодежи стать настоящими профессионалами, внести свой вклад в развитие Пермского края и России», — отметили ректоры. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что обучающиеся за рубежом школьники и студенты из России столкнулись с травлей со стороны европейцев из-за спецоперации на Украине. Тюменский государственный университет объявил, что готов принять на обучение студентов из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР). А УрФУ намерен повысить им стипендии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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