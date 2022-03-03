В Перми ждут российских студентов, отчисленных из вузов Европы

Пермские вузы поддерживают спецоперацию на Украине Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Совет ректоров пермских вузов заявил, что готов принять студентов из РФ, отчисленных из зарубежных вузов. Обращение размещено на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Считаем неприемлемым отчисление российских студентов из зарубежных университетов. Это нарушение их гражданских и академических прав. Вузы Прикамья готовы принять таких студентов для продолжения обучения», — говорится в обращении. В Перми сегодня «в дружелюбной, комфортной и безопасной среде» учатся 3,5 тысячи иностранных студентов. И такая атмосфера «будет и впредь».

Ректоры объявили, что поддерживают действия президента «в стремлении защитить национальные интересы и безопасность граждан». И призвали преподавателей и студентов тоже выступить с поддержкой. «В это трудное, но знаковое время мы обязаны проявить выдержку и спокойствие, патриотизм и приверженность гуманистическим идеалам, дать возможность студенческой молодежи стать настоящими профессионалами, внести свой вклад в развитие Пермского края и России», — отметили ректоры.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что обучающиеся за рубежом школьники и студенты из России столкнулись с травлей со стороны европейцев из-за спецоперации на Украине. Тюменский государственный университет объявил, что готов принять на обучение студентов из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР). А УрФУ намерен повысить им стипендии.

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