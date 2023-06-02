Военнослужащие из Ханты-Мансийска выразили благодарность мэру города Максиму Ряшину, а также всем своим землякам за помощь, которая регулярно отправляются в зону СВО. Видеозапись с передовой разместил у себя в социальных сетях глава муниципалитета.
«Наше подразделение благодарит главу города Ханты-Мансийска Максима Ряшина, администрацию города, депутатов, совет ветеранов, женское движение „Единой России“, „Молодую гвардию“, волонтеров, предпринимателей. Нам стало известно, об открытии в городе школы дронов и хотим сказать, что в данный момент мы остро нуждаемся в таких специалистах», — говорится в видеозаписи, опубликованной в официальном telegram-канале Ряшина.
Ранее URA.RU рассказало о том, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. Всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, раздается теплая одежда и обувь.
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