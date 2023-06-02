02 июня 2023
01 июня 2023

Бойцы из ХМАО благодарят губернатора и земляков за помощь. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, квадрокоптер, стрелки, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла
Бойцы из Ханты-Мансийска записали видео с благодарностью за регулярную гуманитарную помощь Фото:
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Военнослужащие из Ханты-Мансийска выразили благодарность мэру города Максиму Ряшину, а также всем своим землякам за помощь, которая регулярно отправляются в зону СВО. Видеозапись с передовой разместил у себя в социальных сетях глава муниципалитета.

«Наше подразделение благодарит главу города Ханты-Мансийска Максима Ряшина, администрацию города, депутатов, совет ветеранов, женское движение „Единой России“, „Молодую гвардию“, волонтеров, предпринимателей. Нам стало известно, об открытии в городе школы дронов и хотим сказать, что в данный момент мы остро нуждаемся в таких специалистах», — говорится в видеозаписи, опубликованной в официальном telegram-канале Ряшина.

Ранее URA.RU рассказало о том, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. Всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, раздается теплая одежда и обувь.

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Военнослужащие из Ханты-Мансийска выразили благодарность мэру города Максиму Ряшину, а также всем своим землякам за помощь, которая регулярно отправляются в зону СВО. Видеозапись с передовой разместил у себя в социальных сетях глава муниципалитета. «Наше подразделение благодарит главу города Ханты-Мансийска Максима Ряшина, администрацию города, депутатов, совет ветеранов, женское движение „Единой России“, „Молодую гвардию“, волонтеров, предпринимателей. Нам стало известно, об открытии в городе школы дронов и хотим сказать, что в данный момент мы остро нуждаемся в таких специалистах», — говорится в видеозаписи, опубликованной в официальном telegram-канале Ряшина. Ранее URA.RU рассказало о том, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. Всех нуждающихся обеспечивают горячим питанием, раздается теплая одежда и обувь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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