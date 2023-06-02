02 июня 2023
01 июня 2023

В Сургуте хулиганы, напавшие на дорожных рабочих, попросили прощения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, дорожный рабочий, дорожник, разметка дороги, разметка площади
Правонарушение совершили пятеро местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет Фото:

В Сургуте (ХМАО) молодые люди, которые в неадекватном состоянии напали на дорожных рабочих, попросили прощения за свое поведение. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.

«Между мной и моими друзьями (в алкогольном опьянении) произошел конфликт с сотрудниками дорожной службы. Хотелось бы принести свои извинения за это, потому что повел себя некорректно, поддался эмоциям, и также прошу прощения за своих друзей», — говорит один из хулиганов в видео, опубликованном на официальном telegram-канале ведомства.

Сообщается, что правонарушение совершили пятеро местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. В отношении граждан составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) молодые люди в неадекватном состоянии напали на дорожных рабочих. Злоумышленники сняли на камеру смартфона все происходящее и опубликовали запись в социальных сетях.

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В Сургуте (ХМАО) молодые люди, которые в неадекватном состоянии напали на дорожных рабочих, попросили прощения за свое поведение. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре. «Между мной и моими друзьями (в алкогольном опьянении) произошел конфликт с сотрудниками дорожной службы. Хотелось бы принести свои извинения за это, потому что повел себя некорректно, поддался эмоциям, и также прошу прощения за своих друзей», — говорит один из хулиганов в видео, опубликованном на официальном telegram-канале ведомства. Сообщается, что правонарушение совершили пятеро местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. В отношении граждан составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) молодые люди в неадекватном состоянии напали на дорожных рабочих. Злоумышленники сняли на камеру смартфона все происходящее и опубликовали запись в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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