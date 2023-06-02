02 июня 2023
01 июня 2023

В Сургуте хулиганы напали на дорожных рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Дорожные рабочие дали отпор нападавшим и облили злоумышленников краской Фото:

В Сургуте (ХМАО) молодые люди в неадекватном состоянии напали на дорожных рабочих, которые наносили разметку на пешеходном переходе. Происшествие случилось минувшей ночью, — информация об этом появилась в социальных сетях.

«Ночью на Губкина, 4 злоумышленники напали на дорожных рабочих, которые красили пешеходные переходы. Сначала молодые люди пытались проникнуть в служебный автомобиль, потом спровоцировали драку», — говорится в telegram-канале «ЧП Сургут».

Уточняется, что хулиганы в ответ на сопротивление дорожников применили перцовый баллончик. В свою очередь рабочие залили хулиганов краской с пульверизатора. Все происходящее злоумышленники сняли на камеру смартфона, запись опубликовали в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что личности нападавших установлены. Они доставлены в отдел, проводится разбирательство.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) возле торгово-развлекательного центра «Югра-Молл» неизвестные с ножом напали на жителя. Очевидцы сообщили, что пострадал пассажир такси.

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В Сургуте (ХМАО) молодые люди в неадекватном состоянии напали на дорожных рабочих, которые наносили разметку на пешеходном переходе. Происшествие случилось минувшей ночью, — информация об этом появилась в социальных сетях. «Ночью на Губкина, 4 злоумышленники напали на дорожных рабочих, которые красили пешеходные переходы. Сначала молодые люди пытались проникнуть в служебный автомобиль, потом спровоцировали драку», — говорится в telegram-канале «ЧП Сургут». Уточняется, что хулиганы в ответ на сопротивление дорожников применили перцовый баллончик. В свою очередь рабочие залили хулиганов краской с пульверизатора. Все происходящее злоумышленники сняли на камеру смартфона, запись опубликовали в социальных сетях. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что личности нападавших установлены. Они доставлены в отдел, проводится разбирательство. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) возле торгово-развлекательного центра «Югра-Молл» неизвестные с ножом напали на жителя. Очевидцы сообщили, что пострадал пассажир такси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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