Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область рекордное количество раз

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 650 раз за прошедшие сутки

05 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Белгородской области рекордные 650 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также губернатор сообщил о том, что ВСУ 14 раз обстреляли село Глотово в Грайворонском городском округе. По селу Вериговка в Валуйском горокруге было выпущено 10 снарядов. Кроме того, девять прилетов было зафиксировано в Волоконовском районе. Помимо этого, украинская армия шесть раз ударила по селу Нечаевка в Белгородском округе и один раз по населенному пункту Казачье Рудченское. Гладков отметил, что в результате атак никто не пострадал. В последнее время ВСУ все чаще начали атаковать Белгородскую область. Ранее глава региона сообщал, что за 29 мая ВСУ обстреляли область 303 раза. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на разных территориях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Белгородской области рекордные 650 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также губернатор сообщил о том, что ВСУ 14 раз обстреляли село Глотово в Грайворонском городском округе. По селу Вериговка в Валуйском горокруге было выпущено 10 снарядов. Кроме того, девять прилетов было зафиксировано в Волоконовском районе. Помимо этого, украинская армия шесть раз ударила по селу Нечаевка в Белгородском округе и один раз по населенному пункту Казачье Рудченское. Гладков отметил, что в результате атак никто не пострадал. В последнее время ВСУ все чаще начали атаковать Белгородскую область. Ранее глава региона сообщал, что за 29 мая ВСУ обстреляли область 303 раза. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на разных территориях.