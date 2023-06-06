06 июня 2023

В Перми на фоне дела в отношении акционера оборонного завода прошли обыски

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Городской жанр. Пермь, оружие, кедр, полиция, пистолет-пулемет
Силовики пришли с обысками к лицам, принимавшим участие во внеочередном собрании акционеров ПАО «МЗ» Фото:

В Перми сотрудники полиции провели обыски в рамках уголовного дела в отношении одного из акционеров «Мотовилихинских заводов» (ПАО «МЗ) Юрия Медведюка. По информации СМИ, оперативные мероприятия проводились по месту жительства лиц, которые участвовали во внеочередном собрании акционеров завода.

«Сотрудники МВД 6 июня провели обыски в рамках расследования дела в отношении бизнесмена Юрия Медведюка. Следственные мероприятия проводились по местам жительства ряда лиц, участвовавших во внеочередном собрании акционеров ПАО „Мотовилихинские заводы“, организованном миноритариями», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

В отношении Медведюка возбуждено уголовное дело. Бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которые якобы привели к невозможности технического перевооружения ПАО «Мотовилихинские заводы».

Сам Медведюк считает, что связывает уголовное дело с конфликтом со структурами «Ростеха». «Дочка» госкорпорации, ООО «РТ-Капитал» отвечает за финансовое оздоровление предприятия, находящегося в процедуре банкротства. Сейчас юристы Медведюка пытаются оспорить действия следователей. В ноябре 2022 года бизнесмен, обратился в суд по поводу продажи имущества завода. По его мнению, цена продажи активов предприятия была сильно занижена.

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В Перми сотрудники полиции провели обыски в рамках уголовного дела в отношении одного из акционеров «Мотовилихинских заводов» (ПАО «МЗ) Юрия Медведюка. По информации СМИ, оперативные мероприятия проводились по месту жительства лиц, которые участвовали во внеочередном собрании акционеров завода. «Сотрудники МВД 6 июня провели обыски в рамках расследования дела в отношении бизнесмена Юрия Медведюка. Следственные мероприятия проводились по местам жительства ряда лиц, участвовавших во внеочередном собрании акционеров ПАО „Мотовилихинские заводы“, организованном миноритариями», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. В отношении Медведюка возбуждено уголовное дело. Бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которые якобы привели к невозможности технического перевооружения ПАО «Мотовилихинские заводы». Сам Медведюк считает, что связывает уголовное дело с конфликтом со структурами «Ростеха». «Дочка» госкорпорации, ООО «РТ-Капитал» отвечает за финансовое оздоровление предприятия, находящегося в процедуре банкротства. Сейчас юристы Медведюка пытаются оспорить действия следователей. В ноябре 2022 года бизнесмен, обратился в суд по поводу продажи имущества завода. По его мнению, цена продажи активов предприятия была сильно занижена.
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