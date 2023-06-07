Заседание по уголовному делу статусного пермского чиновника перенесено из-за ошибки суда

Суд в Перми перенес рассмотрение уголовного дела замглавы Дзержинского района Ракинцева на 17 июня

08 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Новое заседание в суде назначено на 17 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дзержинский суд в Перми перенес рассмотрение уголовного дела в отношении районного замглавы Николая Ракинцева из-за своей ошибки. Подсудимого не уведомили должным образом о назначении судебного заседания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд должен был сделать это за пять дней, но уведомление поступило только 5 июня. Из-за этого один из адвокатов чиновника не смог принять участие в процессе, поскольку был занят в другом суде», — передает корреспондент. Ошибка может быть связана с тем, что дело поздно поступило судье Бабаниной, которая его рассматривает. Николай Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно отрезал финансирование местной управляющей компании. Новое заседание назначено на 17 июля.

Дзержинский суд в Перми перенес рассмотрение уголовного дела в отношении районного замглавы Николая Ракинцева из-за своей ошибки. Подсудимого не уведомили должным образом о назначении судебного заседания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд должен был сделать это за пять дней, но уведомление поступило только 5 июня. Из-за этого один из адвокатов чиновника не смог принять участие в процессе, поскольку был занят в другом суде», — передает корреспондент. Ошибка может быть связана с тем, что дело поздно поступило судье Бабаниной, которая его рассматривает. Николай Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно отрезал финансирование местной управляющей компании. Новое заседание назначено на 17 июля.