07 июня 2023

Заседание по уголовному делу статусного пермского чиновника перенесено из-за ошибки суда

Суд в Перми перенес рассмотрение уголовного дела замглавы Дзержинского района Ракинцева на 17 июня
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Новое заседание в суде назначено на 17 июня Фото:

Дзержинский суд в Перми перенес рассмотрение уголовного дела в отношении районного замглавы Николая Ракинцева из-за своей ошибки. Подсудимого не уведомили должным образом о назначении судебного заседания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд должен был сделать это за пять дней, но уведомление поступило только 5 июня. Из-за этого один из адвокатов чиновника не смог принять участие в процессе, поскольку был занят в другом суде», — передает корреспондент.

Ошибка может быть связана с тем, что дело поздно поступило судье Бабаниной, которая его рассматривает. Николай Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно отрезал финансирование местной управляющей компании. Новое заседание назначено на 17 июля.

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Дзержинский суд в Перми перенес рассмотрение уголовного дела в отношении районного замглавы Николая Ракинцева из-за своей ошибки. Подсудимого не уведомили должным образом о назначении судебного заседания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд должен был сделать это за пять дней, но уведомление поступило только 5 июня. Из-за этого один из адвокатов чиновника не смог принять участие в процессе, поскольку был занят в другом суде», — передает корреспондент. Ошибка может быть связана с тем, что дело поздно поступило судье Бабаниной, которая его рассматривает. Николай Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно отрезал финансирование местной управляющей компании. Новое заседание назначено на 17 июля.
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