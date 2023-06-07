Депутаты избрали нового главу Суксунского округа

К обязанностям главы округа Вера Бунакова приступит с 9 июня
Новым главой Суксунского городского округа стала Вера Бунакова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
«Новый глава Суксунского городского округа — Вера Бунакова. Такое решение приняли депутаты местной городской думы», — говорится в посте.
К своим обязанностям Бунакова должна приступить 9 июня. Ранее она занимала пост замглавы городского округа и была начальником финансового управления.
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