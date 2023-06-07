07 июня 2023

Депутаты избрали нового главу Суксунского округа

Новым главой Суксунского округа стала Вера Бунакова
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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , пустое кресло, курганская область, кресло, рабочее место депутата, кресло мэра
К обязанностям главы округа Вера Бунакова приступит с 9 июня Фото:

Новым главой Суксунского городского округа стала Вера Бунакова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Новый глава Суксунского городского округа — Вера Бунакова. Такое решение приняли депутаты местной городской думы», — говорится в посте.

К своим обязанностям Бунакова должна приступить 9 июня. Ранее она занимала пост замглавы городского округа и была начальником финансового управления.

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Новым главой Суксунского городского округа стала Вера Бунакова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». «Новый глава Суксунского городского округа — Вера Бунакова. Такое решение приняли депутаты местной городской думы», — говорится в посте. К своим обязанностям Бунакова должна приступить 9 июня. Ранее она занимала пост замглавы городского округа и была начальником финансового управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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