Министр обороны Украины допустил заключение мира с РФ с одним условием

Министр обороны Украины Резников: мир с РФ возможен только после изменения целей СВО

09 июня 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Мир с РФ возможен только после изменения целей СВО, заявил Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир с Россией возможен только при изменении российских интересов и целей спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Необходимо определить, изменились ли цели СВО, и только после этого можно будет искать зону возможного согласия и начала мирных переговоров», — передает слова Резникова украинское издание NV. Он добавил, что Россия якобы должна определиться с тем, достаточно ли изменились ее интересы. Только после этого можно говорить о реальности мирного урегулирования, заключил Резников. Ранее предложенный Индонезией мирный план по урегулированию конфликта был отклонен министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который заявил, что он больше похож на «российский». По сообщению издания Asian Times, Резников отметил, что идея заморозки войск на позициях звучит как план России, а не Индонезии. Он также отметил, что Киев не нуждается в посреднике, который предлагает такой «странный план».

Мир с Россией возможен только при изменении российских интересов и целей спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Необходимо определить, изменились ли цели СВО, и только после этого можно будет искать зону возможного согласия и начала мирных переговоров», — передает слова Резникова украинское издание NV. Он добавил, что Россия якобы должна определиться с тем, достаточно ли изменились ее интересы. Только после этого можно говорить о реальности мирного урегулирования, заключил Резников. Ранее предложенный Индонезией мирный план по урегулированию конфликта был отклонен министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который заявил, что он больше похож на «российский». По сообщению издания Asian Times, Резников отметил, что идея заморозки войск на позициях звучит как план России, а не Индонезии. Он также отметил, что Киев не нуждается в посреднике, который предлагает такой «странный план».