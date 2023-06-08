Министр обороны Украины назвал мирные идеи Индонезии «планом России»

08 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Алексей Резников, заявил, что Украине не нужен посредник в лице Индонезии с таким «странным» мирным планом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр Обороны Украины Алексей Резников заявил, что мирный план по урегулированию конфликта, предложенный Индонезией, больше похож на «российский». Он отклонил инициативу индонезийской стороны. «Министр обороны Украины Алексей Резников сразу отклонил это предложение, заявив, что идея заморозки войск на позициях „звучит как план России, а не план Индонезии“», — пишет издание Asian Times . Уточняется, что глава оборонного ведомства также сказал, что Киеву не нужен посредник с таким «странным планом». Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план по урегулированию украинского конфликта. Он заявил о необходимости прекратить огонь и создать демилитаризованную зону на территории проведения спецоперации, пишет Life . Позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что предложения, которые выдвинула индонезийская сторона, не сработают, передает MK.RU .

Министр Обороны Украины Алексей Резников заявил, что мирный план по урегулированию конфликта, предложенный Индонезией, больше похож на «российский». Он отклонил инициативу индонезийской стороны. «Министр обороны Украины Алексей Резников сразу отклонил это предложение, заявив, что идея заморозки войск на позициях „звучит как план России, а не план Индонезии“», — пишет издание Asian Times. Уточняется, что глава оборонного ведомства также сказал, что Киеву не нужен посредник с таким «странным планом». Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план по урегулированию украинского конфликта. Он заявил о необходимости прекратить огонь и создать демилитаризованную зону на территории проведения спецоперации, пишет Life. Позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что предложения, которые выдвинула индонезийская сторона, не сработают, передает MK.RU.