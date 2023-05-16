Блинкен шутливо отреагировал на вопрос о признании РФ «спонсором терроризма»

Госсекретарь США Блинкен: Госдеп не исключает включения РФ в список стран-спонсоров терроризма

17 мая 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Блинкен не отрицает включения РФ в список стран-спонсоров терроризма Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Никогда не говори никогда», — сказал Блинкен во время выступления в конгрессе США. Вопрос о планах Госдепа признать Россию государством-спонсором терроризма госсекретарю задали сенаторы конгресса, пишет РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма» еще в 2019 году. Вопрос поднимался и спустя год. Летом 2022 года сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение вопрос о признании России «спонсором терроризма» из-за событий на Украине.

Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Никогда не говори никогда», — сказал Блинкен во время выступления в конгрессе США. Вопрос о планах Госдепа признать Россию государством-спонсором терроризма госсекретарю задали сенаторы конгресса, пишет РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма» еще в 2019 году. Вопрос поднимался и спустя год. Летом 2022 года сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение вопрос о признании России «спонсором терроризма» из-за событий на Украине.