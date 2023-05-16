16 мая 2023

Блинкен шутливо отреагировал на вопрос о признании РФ «спонсором терроризма»

Госсекретарь США Блинкен: Госдеп не исключает включения РФ в список стран-спонсоров терроризма
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Блинкен не отрицает включения РФ в список стран-спонсоров терроризма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Никогда не говори никогда», — сказал Блинкен во время выступления в конгрессе США. Вопрос о планах Госдепа признать Россию государством-спонсором терроризма госсекретарю задали сенаторы конгресса, пишет РИА Новости.

Сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма» еще в 2019 году. Вопрос поднимался и спустя год. Летом 2022 года сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение вопрос о признании России «спонсором терроризма» из-за событий на Украине.

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Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Никогда не говори никогда», — сказал Блинкен во время выступления в конгрессе США. Вопрос о планах Госдепа признать Россию государством-спонсором терроризма госсекретарю задали сенаторы конгресса, пишет РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма» еще в 2019 году. Вопрос поднимался и спустя год. Летом 2022 года сенат Конгресса США заявил, что планирует поставить на рассмотрение вопрос о признании России «спонсором терроризма» из-за событий на Украине.
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