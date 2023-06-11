Украина лишилась миллиона гектаров сельхозземель из-за ЧП на Каховской ГЭС

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Общий ущерб Украины из-за повреждения ГЭС составит до 1,5 миллиарда долларов, рассказал Виталий Головня Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В связи с повреждением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Украина лишилась более миллиона гектаров сельскохозяйственной земли. Об это рассказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

«В следующие 3-5 лет мы не будем использовать один—полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях», — рассказал Виталий Головня в эфире украинского телемарафона. Трансляция велась на YouTube. Отмечается, что в связи с этим Украина потеряет около двух миллионов тонн сельхозпродукции. Общий ущерб составит до 1,5 миллиарда долларов.

В результате артиллерийских обстрелов Вооруженные силы Украины повредили Каховскую ГЭС. В результате этого началась подтопление близлежащих территорий. По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, общий ущерб составляет 11,5 миллиарда рублей. На Украине говорили о подтоплении 46 территорий, подконтрольных Киеву. По мнению российского гидрогеолога Владимира Хмиляра, повреждение гидроэлектростанции может привести к всеобщей экологической катастрофе.

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В связи с повреждением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Украина лишилась более миллиона гектаров сельскохозяйственной земли. Об это рассказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня. «В следующие 3-5 лет мы не будем использовать один—полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях», — рассказал Виталий Головня в эфире украинского телемарафона. Трансляция велась на YouTube. Отмечается, что в связи с этим Украина потеряет около двух миллионов тонн сельхозпродукции. Общий ущерб составит до 1,5 миллиарда долларов. В результате артиллерийских обстрелов Вооруженные силы Украины повредили Каховскую ГЭС. В результате этого началась подтопление близлежащих территорий. По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, общий ущерб составляет 11,5 миллиарда рублей. На Украине говорили о подтоплении 46 территорий, подконтрольных Киеву. По мнению российского гидрогеолога Владимира Хмиляра, повреждение гидроэлектростанции может привести к всеобщей экологической катастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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