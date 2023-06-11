Украина лишилась миллиона гектаров сельхозземель из-за ЧП на Каховской ГЭС

11 июня 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Общий ущерб Украины из-за повреждения ГЭС составит до 1,5 миллиарда долларов, рассказал Виталий Головня Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В связи с повреждением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Украина лишилась более миллиона гектаров сельскохозяйственной земли. Об это рассказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня. «В следующие 3-5 лет мы не будем использовать один—полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях», — рассказал Виталий Головня в эфире украинского телемарафона. Трансляция велась на YouTube. Отмечается, что в связи с этим Украина потеряет около двух миллионов тонн сельхозпродукции. Общий ущерб составит до 1,5 миллиарда долларов. В результате артиллерийских обстрелов Вооруженные силы Украины повредили Каховскую ГЭС. В результате этого началась подтопление близлежащих территорий. По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, общий ущерб составляет 11,5 миллиарда рублей. На Украине говорили о подтоплении 46 территорий, подконтрольных Киеву. По мнению российского гидрогеолога Владимира Хмиляра, повреждение гидроэлектростанции может привести к всеобщей экологической катастрофе.

В связи с повреждением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Украина лишилась более миллиона гектаров сельскохозяйственной земли. Об это рассказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня. «В следующие 3-5 лет мы не будем использовать один—полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях», — рассказал Виталий Головня в эфире украинского телемарафона. Трансляция велась на YouTube. Отмечается, что в связи с этим Украина потеряет около двух миллионов тонн сельхозпродукции. Общий ущерб составит до 1,5 миллиарда долларов. В результате артиллерийских обстрелов Вооруженные силы Украины повредили Каховскую ГЭС. В результате этого началась подтопление близлежащих территорий. По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, общий ущерб составляет 11,5 миллиарда рублей. На Украине говорили о подтоплении 46 территорий, подконтрольных Киеву. По мнению российского гидрогеолога Владимира Хмиляра, повреждение гидроэлектростанции может привести к всеобщей экологической катастрофе.