Свердловчанин на внедорожнике устроил ДТП с несколькими пострадавшими

11 июня 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское Фото: Антон Белицкий © URA.RU При выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель Toyota RAV 4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, который двигался по главной», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. При этом в соцсетях сообщали, что аварии пострадало несколько взрослых и ребенок. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что информация о пострадавших выясняется, однако ребенок в ДТП не пострадал. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

При выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель Toyota RAV 4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, который двигался по главной», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. При этом в соцсетях сообщали, что аварии пострадало несколько взрослых и ребенок. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что информация о пострадавших выясняется, однако ребенок в ДТП не пострадал. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».