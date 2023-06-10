Свердловчанин на внедорожнике устроил ДТП с несколькими пострадавшими

При выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель Toyota RAV 4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, который двигался по главной», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское.
При этом в соцсетях сообщали, что аварии пострадало несколько взрослых и ребенок. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что информация о пострадавших выясняется, однако ребенок в ДТП не пострадал. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.