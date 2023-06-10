10 июня 2023

Свердловчанин на внедорожнике устроил ДТП с несколькими пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское Фото:

При выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Toyota RAV 4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, который двигался по главной», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское.

При этом в соцсетях сообщали, что аварии пострадало несколько взрослых и ребенок. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что информация о пострадавших выясняется, однако ребенок в ДТП не пострадал. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

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При выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель Toyota RAV 4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, который двигался по главной», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. При этом в соцсетях сообщали, что аварии пострадало несколько взрослых и ребенок. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что информация о пострадавших выясняется, однако ребенок в ДТП не пострадал. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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