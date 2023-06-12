Екатерина Мизулина начала празднование Дня России в Minecraft
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о начале стрима в честь Дня России в компьютерной игре Minecraft. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале.
Екатерина Мизулина опубликовала у себя в
Ранее стало известно, что Мизулина намерена принять участие в праздновании Дня России в Minecraft. Глава «Лиги безопасного интернета» говорила, что на мероприятии планируется концерт, парад самолетов, а также праздничный салют.
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