Мизулина запустила стрим с парада Дня России в Minecraft. Скрин

12 июня 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина начала празднование Дня России в Minecraft Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о начале стрима в честь Дня России в компьютерной игре Minecraft. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram сообщение о начале мероприятие и ссылку на сервер игры, а также на трансляцию. Стрим проходит в соцсети « ВКонтакте ». Ранее стало известно, что Мизулина намерена принять участие в праздновании Дня России в Minecraft. Глава «Лиги безопасного интернета» говорила, что на мероприятии планируется концерт, парад самолетов, а также праздничный салют. Скриншот: стрим во «ВКонтакте» на официальной страничке Екатерины Мизулиной

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о начале стрима в честь Дня России в компьютерной игре Minecraft. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram сообщение о начале мероприятие и ссылку на сервер игры, а также на трансляцию. Стрим проходит в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что Мизулина намерена принять участие в праздновании Дня России в Minecraft. Глава «Лиги безопасного интернета» говорила, что на мероприятии планируется концерт, парад самолетов, а также праздничный салют.