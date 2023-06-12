Мизулина запустила стрим с парада Дня России в Minecraft. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина начала празднование Дня России в Minecraft Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о начале стрима в честь Дня России в компьютерной игре Minecraft. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале.

Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram сообщение о начале мероприятие и ссылку на сервер игры, а также на трансляцию. Стрим проходит в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Мизулина намерена принять участие в праздновании Дня России в Minecraft. Глава «Лиги безопасного интернета» говорила, что на мероприятии планируется концерт, парад самолетов, а также праздничный салют.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о начале стрима в честь Дня России в компьютерной игре Minecraft. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram сообщение о начале мероприятие и ссылку на сервер игры, а также на трансляцию. Стрим проходит в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что Мизулина намерена принять участие в праздновании Дня России в Minecraft. Глава «Лиги безопасного интернета» говорила, что на мероприятии планируется концерт, парад самолетов, а также праздничный салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...