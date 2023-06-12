Путин поздравил россиян с главным праздником страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Глава государства заверил в верности традициям предков и назвал священным их наследие.
«Поздравляю всех с праздником! С Днем России! Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величия и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношения к любимой Родине», — заявил Владимир Путин в ходе выступления в Кремле, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава государства подчеркнул, что наследие предков священно и заверил в верности их традициям.
День России 12 июня стал праздничным днем с июня 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации. Это значимое событие для всех жителей России из-за принятия Декларации о государственном суверенитете. 25 сентября 1992 года внесли соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.
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