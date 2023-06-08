Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина примет участие в праздновании Дня России в компьютерной игре Minecraft. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Помните празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка в игре Minecraft? 12 июня я приму участие в праздновании Дня России в прямом эфире на стриме в этой игре», — написала Екатерина Мизулина. Она добавила, что в Minecraft планируется провести настоящий концерт, парад самолетов и праздничный салют.
Minecraft — популярная среди детей компьютерная инди-игра. В мае из-за угрозы диверсий в ряде городов были отменены первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка». Однако россияне не захотели лишать себя праздника и провели «Бессмертный полк» в Minecraft, напоминает «Подмосковье сегодня». Члены ЛДПР отметили 1 Мая демонстрацией в компьютерной игре, пишет «Ридус».
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина примет участие в праздновании Дня России в компьютерной игре Minecraft. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Помните празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка в игре Minecraft? 12 июня я приму участие в праздновании Дня России в прямом эфире на стриме в этой игре», — написала Екатерина Мизулина. Она добавила, что в Minecraft планируется провести настоящий концерт, парад самолетов и праздничный салют. Minecraft — популярная среди детей компьютерная инди-игра. В мае из-за угрозы диверсий в ряде городов были отменены первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка». Однако россияне не захотели лишать себя праздника и провели «Бессмертный полк» в Minecraft, напоминает «Подмосковье сегодня». Члены ЛДПР отметили 1 Мая демонстрацией в компьютерной игре, пишет «Ридус».