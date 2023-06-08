Мизулина отпразднует День России на стриме в Minecraft. Видео

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
В Minecraft на День России устроят праздничный концерт и салют, заявила Екатерина Мизулина Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина примет участие в праздновании Дня России в компьютерной игре Minecraft. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Помните празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка в игре Minecraft? 12 июня я приму участие в праздновании Дня России в прямом эфире на стриме в этой игре», — написала Екатерина Мизулина. Она добавила, что в Minecraft планируется провести настоящий концерт, парад самолетов и праздничный салют.

Minecraft — популярная среди детей компьютерная инди-игра. В мае из-за угрозы диверсий в ряде городов были отменены первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка». Однако россияне не захотели лишать себя праздника и провели «Бессмертный полк» в Minecraft, напоминает «Подмосковье сегодня». Члены ЛДПР отметили 1 Мая демонстрацией в компьютерной игре, пишет «Ридус».

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина примет участие в праздновании Дня России в компьютерной игре Minecraft. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Помните празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка в игре Minecraft? 12 июня я приму участие в праздновании Дня России в прямом эфире на стриме в этой игре», — написала Екатерина Мизулина. Она добавила, что в Minecraft планируется провести настоящий концерт, парад самолетов и праздничный салют. Minecraft — популярная среди детей компьютерная инди-игра. В мае из-за угрозы диверсий в ряде городов были отменены первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка». Однако россияне не захотели лишать себя праздника и провели «Бессмертный полк» в Minecraft, напоминает «Подмосковье сегодня». Члены ЛДПР отметили 1 Мая демонстрацией в компьютерной игре, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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