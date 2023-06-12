В Новой Каховке началось обеззараживание местности после схода воды

12 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Власти Новой Каховки оценивают ущерб от прорыва плотины, сообщил Владимир Леонтьев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Новой Каховке начали обеззараживать местность после схода воды. Уточняется, что воду также откачивают из подвалов домов. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сказал Леонтьев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что сейчас власти оценивают ущерб от прорыва плотины. По его словам, на место прибывают дополнительные силы, а оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В результате прорыва плотины было разрушено более 20 тысяч домов, передает телеканал 360. URA.RU приводило карту территорий, которые были затоплены.

В Новой Каховке начали обеззараживать местность после схода воды. Уточняется, что воду также откачивают из подвалов домов. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сказал Леонтьев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что сейчас власти оценивают ущерб от прорыва плотины. По его словам, на место прибывают дополнительные силы, а оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В результате прорыва плотины было разрушено более 20 тысяч домов, передает телеканал 360. URA.RU приводило карту территорий, которые были затоплены.