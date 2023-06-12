В Новой Каховке началось обеззараживание местности после схода воды

В Новой Каховке начали обеззараживать местность после схода воды. Уточняется, что воду также откачивают из подвалов домов. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сказал Леонтьев. Его слова передает РИА Новости.
Он уточнил, что сейчас власти оценивают ущерб от прорыва плотины. По его словам, на место прибывают дополнительные силы, а оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В результате прорыва плотины было разрушено более 20 тысяч домов, передает телеканал 360. URA.RU приводило карту территорий, которые были затоплены.
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