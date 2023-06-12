В Новой Каховке началось обеззараживание местности после схода воды

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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, затопленные дома, наводнение
Власти Новой Каховки оценивают ущерб от прорыва плотины, сообщил Владимир Леонтьев Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Новой Каховке начали обеззараживать местность после схода воды. Уточняется, что воду также откачивают из подвалов домов. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сказал Леонтьев. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас власти оценивают ущерб от прорыва плотины. По его словам, на место прибывают дополнительные силы, а оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В результате прорыва плотины было разрушено более 20 тысяч домов, передает телеканал 360. URA.RU приводило карту территорий, которые были затоплены.

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В Новой Каховке начали обеззараживать местность после схода воды. Уточняется, что воду также откачивают из подвалов домов. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сказал Леонтьев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что сейчас власти оценивают ущерб от прорыва плотины. По его словам, на место прибывают дополнительные силы, а оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В результате прорыва плотины было разрушено более 20 тысяч домов, передает телеканал 360. URA.RU приводило карту территорий, которые были затоплены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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