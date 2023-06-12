Концерты на Дне города в Перми посетили 300 тысяч человек

13 июня 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Концерты на эспланаде посетили 300 тысяч человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В день празднования 300-летия Перми концертные площадки на эспланаде посетили около 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин. «Концерт на эспланаде в течение дня посетили около 300 тысяч человек. В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тысяч человек, столько же наблюдали за пиротехническим шоу», — сообщил Демкин в своем telegram-канале. 12 июня Пермь отметила свой 300-летний юбилей. Глава города Алексей Демкин поздравил пермяков, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.

В день празднования 300-летия Перми концертные площадки на эспланаде посетили около 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин. «Концерт на эспланаде в течение дня посетили около 300 тысяч человек. В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тысяч человек, столько же наблюдали за пиротехническим шоу», — сообщил Демкин в своем telegram-канале. 12 июня Пермь отметила свой 300-летний юбилей. Глава города Алексей Демкин поздравил пермяков, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.