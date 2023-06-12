Концерты на Дне города в Перми посетили 300 тысяч человек

Концерты на эспланаде посетили 300 тысяч человек
В день празднования 300-летия Перми концертные площадки на эспланаде посетили около 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин.
«Концерт на эспланаде в течение дня посетили около 300 тысяч человек. В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тысяч человек, столько же наблюдали за пиротехническим шоу», — сообщил Демкин в своем telegram-канале.
12 июня Пермь отметила свой 300-летний юбилей. Глава города Алексей Демкин поздравил пермяков, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.
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