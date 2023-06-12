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Концерты на Дне города в Перми посетили 300 тысяч человек

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Концерт "300 лет Перми" Эспланада. Пермь
Концерты на эспланаде посетили 300 тысяч человек Фото:

В день празднования 300-летия Перми концертные площадки на эспланаде посетили около 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин.

«Концерт на эспланаде в течение дня посетили около 300 тысяч человек. В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тысяч человек, столько же наблюдали за пиротехническим шоу», — сообщил Демкин в своем telegram-канале.

12 июня Пермь отметила свой 300-летний юбилей. Глава города Алексей Демкин поздравил пермяков, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.

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В день празднования 300-летия Перми концертные площадки на эспланаде посетили около 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин. «Концерт на эспланаде в течение дня посетили около 300 тысяч человек. В мероприятиях на набережной приняли участие около 100 тысяч человек, столько же наблюдали за пиротехническим шоу», — сообщил Демкин в своем telegram-канале. 12 июня Пермь отметила свой 300-летний юбилей. Глава города Алексей Демкин поздравил пермяков, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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