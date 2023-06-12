В свердловских городах зафиксирована минусовая температура

В пяти городах Свердловской области ночью 13 июня фиксировалась минусовая температура — от -0.2 до -1.5 градусов. Такими данными поделился синоптик Алексей Пулин.
«Минимальные температуры ночью 13 июня по данным метеостанций Свердловской области: -1.5 градуса в Висиме, -1.3 в Красноуфимске, -1.2 в Шамарах, -0.6 в Нижнем Тагиле и -0.2 в Михайловске», — рассказал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Рекордно холодные ночи в Красноуфимске фиксируются второй раз за последние пару дней. При этом теплее всего прошлой ночью было в Екатеринбурге — в столице Урала температура опустилась лишь до +6.6 градуса.
Ранее Пулин сообщал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Ожидается, что дневная температура воздуха прогреется до +23 градусов.
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