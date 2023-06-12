В свердловских городах зафиксирована минусовая температура

13 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Тепло вернется в регион в ближайшие дни Фото: Размик Закарян © URA.RU В пяти городах Свердловской области ночью 13 июня фиксировалась минусовая температура — от -0.2 до -1.5 градусов. Такими данными поделился синоптик Алексей Пулин. «Минимальные температуры ночью 13 июня по данным метеостанций Свердловской области: -1.5 градуса в Висиме, -1.3 в Красноуфимске, -1.2 в Шамарах, -0.6 в Нижнем Тагиле и -0.2 в Михайловске», — рассказал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Рекордно холодные ночи в Красноуфимске фиксируются второй раз за последние пару дней. При этом теплее всего прошлой ночью было в Екатеринбурге — в столице Урала температура опустилась лишь до +6.6 градуса. Ранее Пулин сообщал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Ожидается, что дневная температура воздуха прогреется до +23 градусов.

В пяти городах Свердловской области ночью 13 июня фиксировалась минусовая температура — от -0.2 до -1.5 градусов. Такими данными поделился синоптик Алексей Пулин. «Минимальные температуры ночью 13 июня по данным метеостанций Свердловской области: -1.5 градуса в Висиме, -1.3 в Красноуфимске, -1.2 в Шамарах, -0.6 в Нижнем Тагиле и -0.2 в Михайловске», — рассказал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Рекордно холодные ночи в Красноуфимске фиксируются второй раз за последние пару дней. При этом теплее всего прошлой ночью было в Екатеринбурге — в столице Урала температура опустилась лишь до +6.6 градуса. Ранее Пулин сообщал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Ожидается, что дневная температура воздуха прогреется до +23 градусов.