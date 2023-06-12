12 июня 2023

В свердловских городах зафиксирована минусовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний репортаж. Екатеринбург, набережная исети, осень, осенняя погода, осенние листья
Тепло вернется в регион в ближайшие дни Фото:

В пяти городах Свердловской области ночью 13 июня фиксировалась минусовая температура — от -0.2 до -1.5 градусов. Такими данными поделился синоптик Алексей Пулин.

«Минимальные температуры ночью 13 июня по данным метеостанций Свердловской области: -1.5 градуса в Висиме, -1.3 в Красноуфимске, -1.2 в Шамарах, -0.6 в Нижнем Тагиле и -0.2 в Михайловске», — рассказал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Рекордно холодные ночи в Красноуфимске фиксируются второй раз за последние пару дней. При этом теплее всего прошлой ночью было в Екатеринбурге — в столице Урала температура опустилась лишь до +6.6 градуса.

Ранее Пулин сообщал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Ожидается, что дневная температура воздуха прогреется до +23 градусов.

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В пяти городах Свердловской области ночью 13 июня фиксировалась минусовая температура — от -0.2 до -1.5 градусов. Такими данными поделился синоптик Алексей Пулин. «Минимальные температуры ночью 13 июня по данным метеостанций Свердловской области: -1.5 градуса в Висиме, -1.3 в Красноуфимске, -1.2 в Шамарах, -0.6 в Нижнем Тагиле и -0.2 в Михайловске», — рассказал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Рекордно холодные ночи в Красноуфимске фиксируются второй раз за последние пару дней. При этом теплее всего прошлой ночью было в Екатеринбурге — в столице Урала температура опустилась лишь до +6.6 градуса. Ранее Пулин сообщал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Ожидается, что дневная температура воздуха прогреется до +23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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