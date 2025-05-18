Глава ЕК объявила новую «решающую неделю по Украине»: прошлую такую неделю называли в апреле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что следующая неделя будет решающей в конфликте на Украине. Заявление было сделано после переговоров с вице-президентом США Джей ди Вэнсом в Риме. При этом сам Вашингтон еще в апреле объявлял «решающую неделю».
«Сейчас важно, безусловно, продвигаться вперед, дела продвигаются вперед, и я считаю, что следующая неделя будет решающей», — цитирует фон дер Ляйен La Repubblica. Она призвала европейцев увеличить инвестиции в оборону. По мнению главы ЕК, сильная Европа — это сильное НАТО.
Вэнс в свою очередь подчеркнул, что Евросоюз — важный союзник США, несмотря на некоторые разногласия. Также вице-президент Америки встречался в Риме с главой Украины Владимиром Зеленским. Около 40 минут они обсуждали переговоры в Стамбуле, вопросы санкционной политики против России, а также двустороннее сотрудничество Киева и Вашингтона. Это первая встреча Вэнса и Зеленского после их скандального диалога в Белом доме в феврале.
Прошлую «решающую неделю» в конфликте на Украине объявлял госсекретарь США Марко Рубио еще 27 апреля. Тогда Вашингтон решал, хотят ли США дальше участвовать в мирном процессе.
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