12 июня 2023

В Челябинской области задержатся ночные заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, осень, изморозь
Ночью 14 июня температура воздуха опустится до минус двух градусов Фото:

В Челябинской области в ночь на 14 июня температура воздуха опустится до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью с 13 на 14 июня местами температура опустится до минус двух градусов, в низинах — до нуля. Поднимется ветер с порывами, достигающими 12 метров в секунду. Днем температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. Ночью 15 и 16 июня в северных районах температура опустится до плюс трех-четырех градусов. 15 июня пройдут дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске ночных морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, с 14 по 16 июня осадков не будет. Дневная температура будет колебаться в пределах 22-26 градусов тепла. Ночью температура будет опускаться до плюс 6-12 градусов.

Местами в регионе 15 июня пройдут кратковременные дожди
Местами в регионе 15 июня пройдут кратковременные дожди
По прогнозам синоптиков, в Челябинске с 14 по 16 июня дожди не ожидаются
По прогнозам синоптиков, в Челябинске с 14 по 16 июня дожди не ожидаются

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В Челябинской области в ночь на 14 июня температура воздуха опустится до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Ночью с 13 на 14 июня местами температура опустится до минус двух градусов, в низинах — до нуля. Поднимется ветер с порывами, достигающими 12 метров в секунду. Днем температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. Ночью 15 и 16 июня в северных районах температура опустится до плюс трех-четырех градусов. 15 июня пройдут дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске ночных морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, с 14 по 16 июня осадков не будет. Дневная температура будет колебаться в пределах 22-26 градусов тепла. Ночью температура будет опускаться до плюс 6-12 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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