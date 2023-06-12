Ночью 14 июня температура воздуха опустится до минус двух градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 14 июня температура воздуха опустится до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью с 13 на 14 июня местами температура опустится до минус двух градусов, в низинах — до нуля. Поднимется ветер с порывами, достигающими 12 метров в секунду. Днем температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. Ночью 15 и 16 июня в северных районах температура опустится до плюс трех-четырех градусов. 15 июня пройдут дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске ночных морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, с 14 по 16 июня осадков не будет. Дневная температура будет колебаться в пределах 22-26 градусов тепла. Ночью температура будет опускаться до плюс 6-12 градусов.

Местами в регионе 15 июня пройдут кратковременные дожди Скрин: сайт челябинского ЦГМС