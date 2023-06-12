Мэр из ЯНАО перечислит месячный заработок бойцам СВО

13 июня 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Олег Попов и его замы перечислят заработок за июнь в пользу бойцов СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов и его заместители перечислят заработок за июнь в пользу бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом решении сообщил сам Попов. «Поддержим инициативу [губернатора ЯНАО] Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим месячный заработок за июнь в поддержку бойцов СВО», — написал в своем telegram-канале Олег Попов. Работники администрации и учреждений муниципалитета перечислят в пользу военнослужащих дневной заработок. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства приняли решение поддержать ямальских военнослужащих из собственных средств. К инициативе присоединились мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, глава Салехарда Алексей Титовский, глава администрации Пуровского района Антон Колодин, работники департамента молодежной политики и туризма. Деньги пойдут прежде всего на дооснащение ямальского батальона «Росомаха».

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов и его заместители перечислят заработок за июнь в пользу бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом решении сообщил сам Попов. «Поддержим инициативу [губернатора ЯНАО] Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим месячный заработок за июнь в поддержку бойцов СВО», — написал в своем telegram-канале Олег Попов. Работники администрации и учреждений муниципалитета перечислят в пользу военнослужащих дневной заработок. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства приняли решение поддержать ямальских военнослужащих из собственных средств. К инициативе присоединились мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, глава Салехарда Алексей Титовский, глава администрации Пуровского района Антон Колодин, работники департамента молодежной политики и туризма. Деньги пойдут прежде всего на дооснащение ямальского батальона «Росомаха».