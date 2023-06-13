В Екатеринбурге скончался известный рок-музыкант

В Екатеринбурге 14 июня простятся с рок-музыкантом Романом Берсеневым
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, инструмент, рок, электрогитара
Музыкант часто выступал в баре PROROCKBAR Фото:

В Екатеринбурге скончался рок-музыкант Роман Берсенев, который был широко известен в музыкальной индустрии города. Что стало причиной внезапной смерти, не сообщается. Об этом URA.RU рассказали представители Уральского Битлз-клуба.

«Прощание с Берсеневым Романом Владимировичем пройдет завтра, 14.06.2023 по адресу: Старых Большевиков 9/1 (траурный зал при горбольнице номер 23, заезд на парковку только со стороны Старых Большевиков)», — заявили в клубе. Прощание с музыкантом пройдет в 10:20 на Окружном кладбище Екатеринбурга. После состоится поминальный обед в PROROCKBAR по адресу: 8 Марта, 13.

К слову, в баре, где часто выступал музыкант, его запомнили очень чутким человеком. «Это был человек с большой буквы, человек-легенда, настоящий музыкант, очень добрый друг и настоящая душа нашего сообщества. Он объединял всех нас», — сообщают представители PROROCKBAR. Последний раз здесь Роман выступал 2 июня.

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В Екатеринбурге скончался рок-музыкант Роман Берсенев, который был широко известен в музыкальной индустрии города. Что стало причиной внезапной смерти, не сообщается. Об этом URA.RU рассказали представители Уральского Битлз-клуба. «Прощание с Берсеневым Романом Владимировичем пройдет завтра, 14.06.2023 по адресу: Старых Большевиков 9/1 (траурный зал при горбольнице номер 23, заезд на парковку только со стороны Старых Большевиков)», — заявили в клубе. Прощание с музыкантом пройдет в 10:20 на Окружном кладбище Екатеринбурга. После состоится поминальный обед в PROROCKBAR по адресу: 8 Марта, 13. К слову, в баре, где часто выступал музыкант, его запомнили очень чутким человеком. «Это был человек с большой буквы, человек-легенда, настоящий музыкант, очень добрый друг и настоящая душа нашего сообщества. Он объединял всех нас», — сообщают представители PROROCKBAR. Последний раз здесь Роман выступал 2 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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