Разрушение Каховской ГЭС отнесли к ЧС федерального характера

Разрушение Каховской ГЭС отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к ЧС федерального характера», — заключил глава МЧС России Александр Куренков по итогу заседания, его слова публикуются в
В канале отмечают, что ущерб от ЧС на гидроэлектростанции оценили в 1,2 миллиарда рублей. Координацию работ по ликвидации последствий будет осуществлять Правительственная комиссия.
Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту, что катастрофу на плотине удалось пережить с минимальными жертвами, сообщает телеканал 360.
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