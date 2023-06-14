Разрушение Каховской ГЭС отнесли к ЧС федерального характера

14 июня 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

За ситуацией установят федеральный уровень реагирования Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Разрушение Каховской ГЭС отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к ЧС федерального характера», — заключил глава МЧС России Александр Куренков по итогу заседания, его слова публикуются в официальном telegram-канале МЧС России. Он также отметил, что за ситуацией установят федеральный уровень реагирования. В канале отмечают, что ущерб от ЧС на гидроэлектростанции оценили в 1,2 миллиарда рублей. Координацию работ по ликвидации последствий будет осуществлять Правительственная комиссия. Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту, что катастрофу на плотине удалось пережить с минимальными жертвами, сообщает телеканал 360.

Разрушение Каховской ГЭС отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к ЧС федерального характера», — заключил глава МЧС России Александр Куренков по итогу заседания, его слова публикуются в официальном telegram-канале МЧС России. Он также отметил, что за ситуацией установят федеральный уровень реагирования. В канале отмечают, что ущерб от ЧС на гидроэлектростанции оценили в 1,2 миллиарда рублей. Координацию работ по ликвидации последствий будет осуществлять Правительственная комиссия. Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту, что катастрофу на плотине удалось пережить с минимальными жертвами, сообщает телеканал 360.