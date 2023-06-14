Разрушение Каховской ГЭС отнесли к ЧС федерального характера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
За ситуацией установят федеральный уровень реагирования Фото:

Разрушение Каховской ГЭС отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к ЧС федерального характера», — заключил глава МЧС России Александр Куренков по итогу заседания, его слова публикуются в официальном telegram-канале МЧС России. Он также отметил, что за ситуацией установят федеральный уровень реагирования.

В канале отмечают, что ущерб от ЧС на гидроэлектростанции оценили в 1,2 миллиарда рублей. Координацию работ по ликвидации последствий будет осуществлять Правительственная комиссия.

Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту, что катастрофу на плотине удалось пережить с минимальными жертвами, сообщает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разрушение Каховской ГЭС отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к ЧС федерального характера», — заключил глава МЧС России Александр Куренков по итогу заседания, его слова публикуются в официальном telegram-канале МЧС России. Он также отметил, что за ситуацией установят федеральный уровень реагирования. В канале отмечают, что ущерб от ЧС на гидроэлектростанции оценили в 1,2 миллиарда рублей. Координацию работ по ликвидации последствий будет осуществлять Правительственная комиссия. Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту, что катастрофу на плотине удалось пережить с минимальными жертвами, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...