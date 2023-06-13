13 июня 2023

В поселке и садовом товариществе в ХМАО выявлены новые очаги опасной инфекции

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Машина скорой помощи. Курган , красная зона, внимание зона карантина, ковид 19
Очаги бешенства обнаружены в Ханты-Мансийском районе Югры Фото:

В поселке и садоводческом товариществе Югры выявлены очаги бешенства. Об этом в telegram-канале сообщает природнадзор ХМАО со ссылкой на ветеринарную службу округа.

«Природнадзор Югры сообщает, что ветслужбой Югры установлены очаги бешенства: в поселке Луговской Ханты-Мансийского района и в СОТ „Геолог“ города Ханты-Мансийска. В этот раз источником заражения стали собаки», — говорится в сообщении.

Ведомство так же предупреждает, что люди, пострадавшие от укусов животных, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Для защиты от вируса бешенства специалисты ветеринарной службы Югры проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, а так же вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных.

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В поселке и садоводческом товариществе Югры выявлены очаги бешенства. Об этом в telegram-канале сообщает природнадзор ХМАО со ссылкой на ветеринарную службу округа. «Природнадзор Югры сообщает, что ветслужбой Югры установлены очаги бешенства: в поселке Луговской Ханты-Мансийского района и в СОТ „Геолог“ города Ханты-Мансийска. В этот раз источником заражения стали собаки», — говорится в сообщении. Ведомство так же предупреждает, что люди, пострадавшие от укусов животных, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Для защиты от вируса бешенства специалисты ветеринарной службы Югры проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, а так же вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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