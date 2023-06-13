В поселке и садовом товариществе в ХМАО выявлены новые очаги опасной инфекции

В поселке и садоводческом товариществе Югры выявлены очаги бешенства. Об этом в telegram-канале сообщает природнадзор ХМАО со ссылкой на ветеринарную службу округа.
«Природнадзор Югры сообщает, что ветслужбой Югры установлены очаги бешенства: в поселке Луговской Ханты-Мансийского района и в СОТ „Геолог“ города Ханты-Мансийска. В этот раз источником заражения стали собаки», — говорится в сообщении.
Ведомство так же предупреждает, что люди, пострадавшие от укусов животных, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Для защиты от вируса бешенства специалисты ветеринарной службы Югры проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, а так же вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.