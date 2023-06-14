Украина в суде ООН использовала фейковые материалы против России

Украина по иску против России в Международном суде ООН в Гааге опиралась на недостоверные материалы из интернета, которые не имеют доказательной силы, заявила представитель российской делегации в суде, зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Иск против России Украина подала в 2017 году с требованием признать действия РФ на Донбассе нарушающими конвенцию по борьбе с финансированием терроризма.
«Власти Украины никогда не предъявляли реальных доказательств в суде, они опирались на громкие слова и фейковые материалы из интернета», — передает РИА Новости слова Заболоцкой. Слушания по иску Украины против РФ прошли с 6 по 14 июня.
Иск против РФ Украина подала в Международный суд ООН в январе 2017 года. В Киеве потребовали признать действия властей России на Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Однако в РФ неоднократно заявляли, что гарантируют соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права.
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