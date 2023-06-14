Украина в суде ООН использовала фейковые материалы против России

Зампостпреда Заболоцкая: Украина по иску в суде ООН опиралась на фейки из интернета

14 июня 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Власти Украины, по словам Марии Заболоцкой, никогда не предъявляли реальных доказательств в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина по иску против России в Международном суде ООН в Гааге опиралась на недостоверные материалы из интернета, которые не имеют доказательной силы, заявила представитель российской делегации в суде, зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Иск против России Украина подала в 2017 году с требованием признать действия РФ на Донбассе нарушающими конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. «Власти Украины никогда не предъявляли реальных доказательств в суде, они опирались на громкие слова и фейковые материалы из интернета», — передает РИА Новости слова Заболоцкой. Слушания по иску Украины против РФ прошли с 6 по 14 июня. Иск против РФ Украина подала в Международный суд ООН в январе 2017 года. В Киеве потребовали признать действия властей России на Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Однако в РФ неоднократно заявляли, что гарантируют соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права.

Украина по иску против России в Международном суде ООН в Гааге опиралась на недостоверные материалы из интернета, которые не имеют доказательной силы, заявила представитель российской делегации в суде, зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Иск против России Украина подала в 2017 году с требованием признать действия РФ на Донбассе нарушающими конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. «Власти Украины никогда не предъявляли реальных доказательств в суде, они опирались на громкие слова и фейковые материалы из интернета», — передает РИА Новости слова Заболоцкой. Слушания по иску Украины против РФ прошли с 6 по 14 июня. Иск против РФ Украина подала в Международный суд ООН в январе 2017 года. В Киеве потребовали признать действия властей России на Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Однако в РФ неоднократно заявляли, что гарантируют соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права.