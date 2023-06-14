Тюменских застройщиков заставят отказаться от креатива

Застройщики Тюмени будут вынуждены согласовывать внешний вид проектов с местной администрацией

Строители опасаются, что от креативных проектов из-за изменений в законодательстве придется отказаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские застройщики опасаются, что новые правила согласования архитектурно-строительного облика при строительстве, принятые правительством России, заставят девелоперов отказаться от креативных проектов. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU сотрудник одной из строительных компаний Тюменской области.

«Сейчас по новым правилам согласовывать внешний вид строящегося объекта необходимо с местной администрацией. И мы понимаем, к чему это может привести — мы будем вынуждены строить так, как нам скажут, то есть — отказаться от каких-то креативных находок. Есть опасение, что все те вещи, небольшие дизайнерские решения, которые сделают дом привлекательнее для покупателя, просто не пройдут согласование», — поделился мыслями источник URA.RU.

По его словам, если система согласования внешнего вида здания будет работать некорректно, продажи начнут постепенно снижаться. В главном управлении строительства Тюменской области URA.RU пояснили, что механизм согласования в регионе пока не создан. «Сейчас идет проработка вопроса, как новые требования к архитектурно-строительному облику могут повлиять на работу застройщиков и контролирующих органов», — говорится в ответе управления на запрос URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что застройщики Тюменской области сталкиваются и с другими трудностями. В частности, они ощутили дефицит важных строительных материалов.