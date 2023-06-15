SHOT: снаряды ВСУ прилетели в детский сад в Брянской области

ВСУ обстреляли здание на территории детсада в Брянской области, передает Shot
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Брянской области. Об этом сообщает Shot.
«В село Курковичи Стародубского района (Брянская область) прилетело пять снарядов. <…> Поврежден один частный дом и здание на территории местного детсада», — пишут авторы канала.
Отмечается, что снаряды были артиллерийские. По итогу происшествия введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пострадавших не зафиксировано. Полицейские приведены в готовность.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!