SHOT: снаряды ВСУ прилетели в детский сад в Брянской области

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ВСУ обстреляли здание на территории детсада в Брянской области, передает Shot Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Брянской области. Об этом сообщает Shot.

«В село Курковичи Стародубского района (Брянская область) прилетело пять снарядов. <…> Поврежден один частный дом и здание на территории местного детсада», — пишут авторы канала.

Отмечается, что снаряды были артиллерийские. По итогу происшествия введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пострадавших не зафиксировано. Полицейские приведены в готовность.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Брянской области. Об этом сообщает Shot. «В село Курковичи Стародубского района (Брянская область) прилетело пять снарядов. <…> Поврежден один частный дом и здание на территории местного детсада», — пишут авторы канала. Отмечается, что снаряды были артиллерийские. По итогу происшествия введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пострадавших не зафиксировано. Полицейские приведены в готовность. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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