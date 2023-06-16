Лидер тюменских эсеров Пискайкин призвал ФСБ заняться депутатом из ХМАО Селюковым

16 июня 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Селюков ранее предложил отменить выборы тюменского губернатора в Югре Фото: Николай Бастриков © URA.RU Лидер отделения партии «Справедливая Россия — За правду» по Тюменской области Владимир Пискайкин предложил ФСБ обратить внимание на действия депутата окружной думы ХМАО Михаила Селюкова. По словам эсера, заявления Селюкова о выборах губернатора являются антиконституционными. «Могу выразить свое мнение, что они выступают против Конституции, решений Конституционного суда, интересов сложно построенного субъекта, заключенных договоров. Это антигосударственная деятельность, ими должна заниматься ФСБ», — заявил Пискайкин URA.RU. Как заявил источник агентства, знакомый с ситуацией, департамент внутренней политики таким образом решил повлиять на дальнейшую карьеру Селюкова. «Они через Пискайкина начали компанию по уничтожению Селюкова. Он же своим заявлением посягнул на устройство тюменской матрешки», — рассказал собеседник URA.RU. Ранее депутат думы ХМАО Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Фракция ЛДПР в думе ХМАО при этом поддержала интригу политика лишь негласно. Поучаствовать в этом скандале и «заработать политические очки» решил и Пискакин.

Лидер отделения партии «Справедливая Россия — За правду» по Тюменской области Владимир Пискайкин предложил ФСБ обратить внимание на действия депутата окружной думы ХМАО Михаила Селюкова. По словам эсера, заявления Селюкова о выборах губернатора являются антиконституционными. «Могу выразить свое мнение, что они выступают против Конституции, решений Конституционного суда, интересов сложно построенного субъекта, заключенных договоров. Это антигосударственная деятельность, ими должна заниматься ФСБ», — заявил Пискайкин URA.RU. Как заявил источник агентства, знакомый с ситуацией, департамент внутренней политики таким образом решил повлиять на дальнейшую карьеру Селюкова. «Они через Пискайкина начали компанию по уничтожению Селюкова. Он же своим заявлением посягнул на устройство тюменской матрешки», — рассказал собеседник URA.RU. Ранее депутат думы ХМАО Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Фракция ЛДПР в думе ХМАО при этом поддержала интригу политика лишь негласно. Поучаствовать в этом скандале и «заработать политические очки» решил и Пискакин.