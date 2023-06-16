Лидер тюменских эсеров Пискайкин призвал ФСБ заняться депутатом из ХМАО Селюковым

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по бюджету областной Думы. Тюмень, селюков михаил, рука у лица
Селюков ранее предложил отменить выборы тюменского губернатора в Югре Фото:

Лидер отделения партии «Справедливая Россия — За правду» по Тюменской области Владимир Пискайкин предложил ФСБ обратить внимание на действия депутата окружной думы ХМАО Михаила Селюкова. По словам эсера, заявления Селюкова о выборах губернатора являются антиконституционными.

«Могу выразить свое мнение, что они выступают против Конституции, решений Конституционного суда, интересов сложно построенного субъекта, заключенных договоров. Это антигосударственная деятельность, ими должна заниматься ФСБ», — заявил Пискайкин URA.RU.

Как заявил источник агентства, знакомый с ситуацией, департамент внутренней политики таким образом решил повлиять на дальнейшую карьеру Селюкова. «Они через Пискайкина начали компанию по уничтожению Селюкова. Он же своим заявлением посягнул на устройство тюменской матрешки», — рассказал собеседник URA.RU.

Ранее депутат думы ХМАО Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Фракция ЛДПР в думе ХМАО при этом поддержала интригу политика лишь негласно. Поучаствовать в этом скандале и «заработать политические очки» решил и Пискакин.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер отделения партии «Справедливая Россия — За правду» по Тюменской области Владимир Пискайкин предложил ФСБ обратить внимание на действия депутата окружной думы ХМАО Михаила Селюкова. По словам эсера, заявления Селюкова о выборах губернатора являются антиконституционными. «Могу выразить свое мнение, что они выступают против Конституции, решений Конституционного суда, интересов сложно построенного субъекта, заключенных договоров. Это антигосударственная деятельность, ими должна заниматься ФСБ», — заявил Пискайкин URA.RU. Как заявил источник агентства, знакомый с ситуацией, департамент внутренней политики таким образом решил повлиять на дальнейшую карьеру Селюкова. «Они через Пискайкина начали компанию по уничтожению Селюкова. Он же своим заявлением посягнул на устройство тюменской матрешки», — рассказал собеседник URA.RU. Ранее депутат думы ХМАО Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Фракция ЛДПР в думе ХМАО при этом поддержала интригу политика лишь негласно. Поучаствовать в этом скандале и «заработать политические очки» решил и Пискакин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...